Прием продлен до 20 августа на дневное отделение и до 15 сентября – на заочное. О предварительных итогах приема рассказала директор вуза Елена Мерзон.

Приемная кампания Елабужского института КФУ приближается к завершению. Как и планировалось, согласно госзаказу, 159 студентов будут учиться за счет бюджетных средств на очном отделении, и 256 – по заочной форме обучения.

«Контрольные цифры приема снизились по дневной форме обучения, – заметила Елена Ефимовна. – При этом подано около 3-х тысяч заявлений на дневное обучение и более 1,5 тысяч – на заочное. Серьезный конкурс был по направлению подготовки «Лингвистика». Средний показатель ЕГЭ здесь очень высокий – 85 баллов.

Отмечу, что сегодня достаточно успешно проведен набор на внебюджетное обучение по профилю «Английский, китайский язык». Мы уверены, что эти ребята обязательно будут обеспечены рабочими местами с учетом развития экономики нашей республики.

Традиционно высокий конкурс обозначился среди абитуриентов по профилям «История, обществознание», «Русский язык и литература», «Родной язык и литература, иностранный язык». Средний показатель ЕГЭ у поступивших превышает 73 балла».

В рамках республиканской программы по целевому набору первокурсниками стали 18 абитуриентов. Средний показатель ЕГЭ «целевиков» выше 75 баллов. В сентябре с ребятами заключаются договоры на обучение. Все они получат ежемесячную дополнительную стипендию Министерства образования и науки РТ в 15 тысяч рублей, будут готовиться по специальным программам и обязательно продолжат работу в закрепленной школе.

Шесть человек приняты в Елабужский институт КФУ как лица с особым правом приема. Это дети-инвалиды, дети-сироты и другие.

Кроме того, студенческое братство пополнят около 100 иностранных граждан. Сейчас идут проверки их тестовых работ, подготовка документов.

«Хочу напомнить, что в начале приемной кампании Министерство образования подняло базовую стоимость обучения до 102 тысяч рублей на гуманитарные направления подготовки, – сообщила Елена Мерзон. – Но решением нашего Ученого совета при поддержке ректора Казанского федерального университета Ильшата Рафкатовича Гафурова снижена стоимость на социально значимые направления подготовки, в частности, педагогическое образование. Те абитуриенты, которые набрали 150 баллов и выше сегодня имеют право поступить по льготной стоимости – 82 тысячи рублей. Поэтому добро пожаловать!»

Прием поступающих в Елабужский институт КФУ продлен. В августе и сентябре ведется набор студентов на обучение на платной основе по направлениям подготовки бакалавриата «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Лингвистика», «Биология», «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое образование», «Профессиональное обучение», «Технология транспортных процессов». Также продолжается прием в магистратуру. Документы на дневное отделение можно подать до 20 августа, на заочное обучение – до 15 сентября. Предусмотрена рассрочка оплаты.