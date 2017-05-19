В «Ночь музеев» жители Елабуги смогут вернуться домой в общественном транспорте. В субботу городские автобусы будут ездить до часа ночи. Об этом сегодня сообщили в исполкоме города.

В субботу, 20 мая, в Елабуге состоится «Ночь музеев». В музеях города готовится насыщенная программа, которая начинается с 18.00 и продлится до полуночи. Здесь можно будет увидеть ожившие экспозиции и необычных персонажей, поучаствовать в разнообразных конкурсах и играх, отведать вкусное угощение и получить эксклюзивный сувенир на память.

Отметим, что в прошлом году в «Ночи музеев» в Елабуге приняли участие более 5,5 тысячи человек.