В Елабуге объявлен муниципальный конкурс«Спасская барышня-2017» в рамках юбилейной - десятой - Всероссийской Спасской ярмарки. Для участия в нем приглашаются девушки от 15 до 30 лет.

Отборочный тур конкурса пройдет 27 июля в Городском дворце культуры.

Программа состоит из 3 конкурсов:

«Дефиле» (костюм обязательно должен быть русским национальным, стилизованным под старину;

(костюм обязательно должен быть русским национальным, стилизованным под старину; «Творческий номер» (участница должна представить творческий номер хореографического, вокального или поэтического направления);

(участница должна представить творческий номер хореографического, вокального или поэтического направления); «Русское национальное блюдо» (участницам необходимо приготовить национальное блюдо и красивое его преподнести).