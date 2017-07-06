В Елабуге объявлен муниципальный конкурс«Спасская барышня-2017» в рамках юбилейной - десятой - Всероссийской Спасской ярмарки. Для участия в нем приглашаются девушки от 15 до 30 лет.

Отборочный тур конкурса пройдет 27 июля в Городском дворце культуры.

Программа состоит из 3 конкурсов:

  •  «Дефиле» (костюм обязательно должен быть русским национальным, стилизованным под старину;
  •  «Творческий номер» (участница должна представить творческий номер хореографического, вокального или поэтического направления);
  •  «Русское национальное блюдо» (участницам необходимо приготовить национальное блюдо и красивое его преподнести).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 июля по прилагаемой форме заявки на электронную почту: kultura.elabuga@tatar.ru или факсом 8 (85557) 3-87-40. Справки по телефону: 8-905-371-61-47.

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