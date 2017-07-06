В Елабуге объявлен
Отборочный тур конкурса пройдет 27 июля в Городском дворце культуры.
Программа состоит из 3 конкурсов:
- «Дефиле» (костюм обязательно должен быть русским национальным, стилизованным под старину;
- «Творческий номер» (участница должна представить творческий номер хореографического, вокального или поэтического направления);
- «Русское национальное блюдо» (участницам необходимо приготовить национальное блюдо и красивое его преподнести).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 июля по прилагаемой форме