В скором времени сотрудники ведомства начнут принимать своих гостей по адресу: ул. Набережная, д. 5, ранее в этом здании располагалось предприятие «Ритэк-Внедрение».

Здание передано городу, и сюда же планируется перевести архивный отдел, который давно нуждался в приспособленном и просторном помещении.

До сегодняшнего дня Управление культуры размещалось в здании Дворца культуры, освобожденные кабинеты займут фольклорные группы, а филиал детской библиотеки переезжает со второго на первый этаж.

«Наши фольклорные группы давно нуждались в отдельном помещении, а у детской библиотеки наконец-то будет отдельный вход», – говорит директор Дворца культуры Елена Морозова.

Новое здание Управления культуры является объектом культурного наследия, который был построен еще в середине ХIХ века.