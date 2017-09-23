Альбина Юсупова из Елабуги прошла слепые прослушивания в шоу «Голос-6» и попала в команду популярного российского исполнителя Дмитрия Билана.

Она исполнила песню Ne me quitte pas Жака Бреля. Слова песни переведены более чем на 20 языков, в том числе африкаанс и иврит. В песне звучит музыкальная тема из «Венгерской рапсодии №6» Ференца Листа. Кавер-версии исполняли Эдит Пиаф, Нина Симон, Фрэнк Синатра, Том Джонс, Мадонна. Песня впервые прозвучала в шоу «Голос».

Дмтрий повернулся к Альбине на последних секундах. «Спасибо огромное, это было искренне, было естественно, честно, понятно, ненаигранно. Правда, проскочила мысль, что, все-таки делаете акцент осознанно на игре какой-то, но, повернувшись сюда, понял: показалось!», - сказал Дмитрий Билан.

Альбина Юсупова родилась в Елабуге, ей 26 лет. В детстве Альбина танцевала в ансамбле «Калинка», а в городе Набережные Челны, куда переехала ее семья, начала заниматься современными танцами и вокалом. В 2006 году Альбина поступила в Казанское театральное училище на эстрадный факультет. В 2009 году поступила и 2013 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина. С 2012 года является актрисой театра «Сатирикон».

Альбина стала второй представительницей Татарстана в нынешнем проекте, неделей ранее в команду Дмитрия Билана попал зеленодолец Данил Буранов.