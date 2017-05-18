Елабужский государственный музей-заповедник предлагает всем желающим стать участниками международной акции «Ночь музеев». Только 20 мая с 18.00 до полуночи вы сможете увидеть ожившие экспозиции и необычных персонажей, поучаствовать в разнообразных конкурсах и играх, отведать вкусное угощение и получить эксклюзивный сувенир на память!

Новая яркая театрализованная программа «Успейте до полуночи объять весь мир» будет проводиться во дворе Литературного музея им. М.И.Цветаевой и в Библиотеке Серебряного века. Здесь под звуки национальной музыки и речи можно будет окунуться в искрящуюся атмосферу праздника и познакомиться с традициями, обычаями и фольклором народов мира, национальными кухнями и костюмами, спортивными состязаниями и играми. Вам предложат ответить на вопросы викторины, спеть, станцевать, прочитать стихи, посмотреть лучшие игровые и документальные фильмы об истории разных народов и даже поучаствовать в коллективном создании картин на основе этнических мотивов. Юных посетителей ждёт показ мультфильмов по сказкам народов мира. Дополнит пёструю палитру праздника выставка произведений мастеров декоративно-прикладного искусства из фондов ЕГМЗ, а в завершение программы для вас раскроют премудрости чайной церемонии, угостят ароматным напитком, заваренным по старинным рецептам, и подарят уникальный чайный рецепт.

В Музее истории города вас ждёт самое настоящее «Раскрути колесо истории». Археолог расскажет об особенностях керамики ананьинского периода, стеклянных бусинах волжских болгар и средневековой бомбе, познакомит с азами стрельбы из лука. Барышня-рукодельница пригласит вас на мастер-класс по вышиванию, воспитанница Епархиального училища поможет освоить старорусскую грамоту, а приказчик в торговой лавке расскажет о тонкостях коммерции и малоизвестных фактах из жизни купцов. Ещё вы сможете примерить одежду болгарского воина и сразиться на мечах, а также облачиться в старинное платье и сделать моментальный снимок в фотоателье XIX века, чтобы забрать его с собой.

В Музее уездной медицины им. В.М.Бехтерева программа «Сказка о здоровье на новый лад» расскажет вам об истории медицины. Знахарка поможет поправить здоровье заговорами; после визита к Уездному врачу можно будет не только получить от Аптекаря лекарство по рецепту, но и принять активное участие в его изготовлении. Современный врач протестирует работу мозга и произведёт его апгрейд, измерит остроту зрения, давление, рост и вес. Ещё у вас будет возможность проверить свои знания по анатомии, а будущие мамы и уже состоявшиеся родители закрепят свои умения по уходу за младенцем. Желающие получат советы от искусственного мозга, сфотографируются в костюме врача или сестры милосердия, пройдут сеанс трудотерапии и изготовят для себя «узелок на память». В конце путешествия всех будет ждать традиционное чаепитие в фитобаре.

Если же вы хотите оказаться «В доме необыкновенного мальчика», то непременно загляните в Дом-музей И.И. Шишкина. Здесь гостей будут ждать неповторимая атмосфера и живые картинки быта старинной купеческой семьи. В каждой комнате особняка XIX века вас встретят его обитатели, которые предложат выполнить нехитрые, но интересные задания. Вы неизменно будете открывать для себя что-то новое или вспоминать «хорошо забытое» старое, и унесёте с собой незабываемые впечатления о семье, воспитавшей «необыкновенного мальчика», будущего великого художника.

«Тайну старого сундука» можно будет раскрыть в Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства. Вы совершите удивительное путешествие в тайны ремёсел и промыслов, бытовавших в наших краях в древности. Искателей приключений и знаний будут сопровождать две Мастерицы, направляя и поддерживая в нелёгком деле обучения искусству творить собственными руками. В завершение программы вы сможете получить доказательство того, что отныне имеете право зваться мастером прикладного творчества.

Отправиться за приключениями «Байки у костра» вас пригласят в Музее-усадьбе Н.А.Дуровой. Вооружившись азартом и смекалкой, окунитесь в романтику походной армейской жизни и утончённость светских салонов! Вас встретит полная загадок и тайн старинная усадьба, а гусары пригласят поучаствовать в квест-игре, угоститься кашей у костра, послушать и спеть романсы и песни под гитару, поиграть популярные в XIX веке в игры.

Музей Памяти предложит программу «Помнит сердце, не забудет никогда!». Вас будут ждать аудиоэкскурсия «Маленький город в большой войне», фильм о елабужанах — участниках Великой Отечественной войны, викторина «Расставь по порядку» на тему «Пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен и взрослым, и детям!» и творческая мастерская «Треугольные письма-поздравления ветеранам». Кроме того, каждый пришедший сможет заглянуть в обобщённый банк данных «Мемориал» и попробовать найти информацию о своих близких — участниках Великой Отечественной войны.

Зал современного этноискусства будет предлагать программу «Искусство против войны». Здесь вы сможете разобрать и собрать настоящий автомат Калашникова и сделать в ходе мастер-класса киригами «Голубь мира», письмо-треугольник или памятные вещицы в технике ассамбляжа. Посетители смогут познакомиться с выставкой живописных и графических работ «Как это было! Как совпали война, беда, мечта и юность…», фильмом об эвакуации культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны и послушать песни военных лет в живом исполнении.

В Выставочном зале будет работать выставка «Шедевры Гюстава Доре» — выдающегося французского художника и графика, до наших дней остающегося непревзойдённым иллюстратором литературных произведений. В экспозиции вы сможете увидеть самые интересные работы Доре не в книге, а в развёрнутом виде и с сопровождением в виде описания и цитат из текстов. Только в эту ночь билет будет стоить 50 рублей!

Кроме того, с 18.00 до 00.00 в Музее-театре «Трактир» вы сможете отведать вкуснейшие блюда купеческой кухни. А с 18.00 до 21.00 — приобрести в Музейном магазине «Художественный салон» памятные сувениры. В Интерактивных мастерских Музея истории города и Музее-мастерской ДПИ у вас будет возможность посетить на выбор мастер-класс по эксклюзивной цене 100 рублей!

Стоимость единого билета: взрослый — 400 руб., детский — 100 руб.

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