Библиотекари Елабужского района в этом году в седьмой раз стали обладателями республиканского гранта в размере 100 тыс. руб. Библиотека села Старый Куклюк получила денежное поощрение, которое выдается лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений РТ.

– Библиотеки Елабужского района ежегодно становятся призерами данного конкурса. Например, в прошлом году 100 тыс. руб. получила библиотека села Альметьево. Предварительно мы проводим собственный отбор участников, т.е. район представляют лидеры нашего собственного рейтинга, который составляется по таким критериям, как посещаемость, привлечение новых читателей, проведение мероприятий, состояние книжного фонда, – отмечает директор МБУ «Централизованная библиотечная система Елабужского муниципального района» Юлия Назипова.

Выигранную сумму планируется потратить на улучшение материально-технической базы учреждения.

Победителем конкурса, организованного Министерством культуры РТ, стали и жители села Большое Елово. Их дом культуры выиграл в номинации «Лучшее учреждение культурно-досугового типа, находящегося на территории сельского поселения РТ». Директор ДК Татьяна Поялнцева также стала обладателем денежного приза в 100 тыс. руб. В номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений РТ» 50 тыс. руб. получила заведующий Гаринским Домом культуры Лилия Гарифуллина.