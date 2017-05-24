Студенты Елабужского колледжа культуры и искусств примут участие в Сабантуе во Франции. 23 мая хореографический коллектив «Камские зори» в составе 25 человек улетел в Париж.

Вместе с казанскими артистами елабужские танцоры выступят творческими номерами во время праздника. Сабантуй-2017 во французской столице пройдет на Марсовом поле, у подножия символа города – Эйфелевой башни. Сам праздник пришелся на середину недели, 25 мая. В этот день французы отмечают Вознесение Господне, и в стране официальный выходной.

Праздник начнется в 10 утра и закончится в 6 вечера. Представлять Татарстан в Париже будут ансамбль танца «Казань», шоу-театр «Шарм», танцевальные коллективы «Булгары» и «Татарстан» из Набережных Челнов, «Камские зори» из Елабуги. Среди вокалистов – группа «Зу-Ляй-Ля» и солисты, которые споют на татарском, русском и французском языках.