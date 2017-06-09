Накануне, 8 июня, состоялось торжественное открытие нового здания Елабужского комплексного центра социального обслуживания населения "Доверие" по адресу: г.Елабуга, ул.Городищенская, д.4.

На церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазетдинова, заместитель главы Елабужского муниципального района Зульфия Сунгатуллина и другие приглашенные.

В новых современных и уютных кабинетах созданы все условия для предоставления социальных услуг населению: сенсорный кабинет, кабинет социальной адаптации, лекотека, кабинет трудовой реабилитации.

Стоит отметить, в Елабуге на сегодняшний день в сфере социальной защиты работают около 400 человек. Они оказывают помощь более 34 тысячам нуждающихся граждан.

В этот же день самые достойные работники получили награды Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и главы Елабужского муниципального района.