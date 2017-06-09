Елабужанка Гульназ Андарзянова вышла в полуфинал международного конкурса «Татар кызы-2017». Зональный этап конкурса проходил в Нижнекамске, где за выход в полуфинал боролись девять девушек из Закамского региона.

«Участницы были достойные, все разные, красивые, хорошо подготовились к конкурсу, поэтому было сложно. Жюри отбор проводило по разным критериям. Например, большое внимание уделялось внешнему виду, а именно – национальному костюму, и, конечно же, тому, насколько девушка хорошо владеет родным языком», – поделилась впечатлениями елабужанка.

Для участия в зональном этапе Гульназ подготовила танец и видеоролик, где рассказала о себе и своей семье.

Теперь елабужанка готовится к полуфиналу конкурса, который пройдет в сентябре в Казани. Финал же конкурса «Татар кызы-2017» состоится в Уфе. За звание победительницы будут бороться 28 девушек.