В Елабужском районе с самого начала сезона по сегодняшний день зафиксировано 78 случаев укуса клещами. Ближайшие 2-2,5 месяца всегда являются самыми активными в отношении обращения пациентов с жалобами на укусы клещей. Эти насекомые могут стать источником серьезных заболеваний для человека - клещевого энцефалита (с поражением головного мозга) и клещевого бореллиоза (с поражением суставов и кожи). Следует соблюдать меры предосторожности при посещении леса и в целом при выходе на природу.

Если вы сняли клеща самостоятельно, насекомое следует поместить в чистую посуду (пробирка, пузырек, баночка) и доставить в приемное отделение Елабужской ЦРБ. Клещ будет отправлен для исследования в вирусологическую лабораторию инфекционной больницы Набережных Челнов.

Если вы обнаружили на себе клеща:

можно обратиться в регистратуру городской поликлиники (тел. регистратуры 3-75-51), где вас направят на прием к врачу- хирургу или врачу –инфекционисту, либо в приемный покой ЦРБ.

если укус получил ребенок, необходимо обратиться в регистратуру детской поликлиники (тел. регистратуры 7-13-63, 7-13-78, 7-13-46).

в вечернее или ночное время, праздничные и выходные дни детям и взрослым следует обращаться в приемное отделение ЦРБ ( тел: 7-13-95, 7-17-71), где окажут Вам помощь.