С 18 по 20 августа в Елабужском районе впервые пройдут соревнования авиамоделистов «Этап кубка России по 3Д-пилотажу». По словам организаторов, участниками соревнований станут пилоты из Казани, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Кургана, Магнитогорска.

Наряду с опытными авиамоделистами, помериться силами в этом увлекательном виде спорта смогут все желающие авиамоделисты. Соревнования пройдут на взлетно-посадочной полосе, старого аэропорта «Северный» Елабужского района.

Соревнование проводится по трем дисциплинам: фристайл, 3Д-пилотаж и 3Д-новичок.

«Этап кубка России по 3Дпилотажу имеет целью не только определение победителей, но и ставит задачей популяризацию данного вида авиамоделизма и технически-прикладных навыков среди детей и молодежи, что бы в дальнейшем Елабуга стала центром авиамодельного спорта России», –отмечают организаторы.

Так как мероприятие проводится впервые, то для обеспечения безопасности организаторами было принято решение в этом году провести его без привлечения зрителей.