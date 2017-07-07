С 4 по 6 августа 2017 года в Елабуге будет проходить X юбилейная Всероссийская Спасская ярмарка.
По установившейся традиции ярмарка проводится на территории заповедной части Елабуги в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодёжный» и центральных улиц в исторической части города.
На ярмарке будут представлены ювелирные украшения, национальные костюмы, модельная одежда, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, художественная обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое.
Украшением ярмарки станут выступления профессиональных артистов, фольклорных и цирковых коллективов. В «Городе мастеров» для всех желающих будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками. На ярмарке будет широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности, производителей товаров народного потребления.
Также в дни Спасской ярмарки пройдёт Фестиваль колокольного звона с участием мастеров колокольного искусства и духовной музыки из разных городов России.
Елабужский государственный музей-заповедник приглашает мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства принять участие во Всероссийской Спасской ярмарке в Елабуге 4, 5 и 6 августа 2017 года.
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