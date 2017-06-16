21 июня в Елабуге состоится акция "Свеча памяти". Это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.

Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется со светлой памятью представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и героическим трудом и лишениями в тылу завоевавших великую Победу, которую мы унаследовали как бесценный дар. Миллионы свечей памяти 22 июня в окнах домов и на военных мемориалах - это не только знак общей скорби народов, победивших фашизм, но и символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего человечества.

В России «Свеча памяти» стала важным общенародным актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».

Призываем всех елабужан присоединиться к проведению акции «Свеча памяти» и 21 июня в 22:00 зажечь свечи в окнах своих домов и квартир.