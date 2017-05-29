1 июня, с 10.00 до 14.00, в беседке Библиотеки Серебряного века Елабужского государственного музея-заповедника состоится ежегодный литературный проект «Классики российской провинции». Ежегодное мероприятие проводится совместно с Ассоциацией малых туристических городов России.

В этом году в течение нескольких часов будут декламироваться посвященные путешествиям произведения писателей, так или иначе связанных с Елабугой, сообщают в Елабужском музее-заповеднике.

Акция «Классики в российской провинции» объединяет более 10 городов, среди которых Азов, Дмитров, Кунгур, Мышкино, Суздаль, Тобольск, Углич и др.