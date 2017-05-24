27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский День библиотек. Этот знаменательный день берет свое начало в 1995 году и установлен Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным.Общероссийский день библиотек - это не только профессиональный праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, учителей, это праздник и всех тех, кто любит книгу.

В преддверии Общероссийского дня библиотек сотрудники Центральной детской библиотеки приглашают юных читателей принять участие в мероприятиях Недели детского чтения «Библиотека – книжная страна».

Программа Недели детского чтения:

22 мая «У Библиотеки – праздник»: обзор книжной выставки;

22 - 26 мая 14.00 «Паровозик знаний»: справочное лото;

22 - 26 мая 10.00 «Путешествие в Читай – город»: экскурсия по библиотеке;

24 мая «Вас ждут приключения на Острове Чтения»: акция день весёлого стихотворения.

Сотрудники Центральной детской библиотеки поздравляют ветеранов библиотечного дела с наступающим праздником: А.А. Уфимцеву, Н.А. Волкову, Л.И. Горбунову, В.Г. Парамонову, Г.И. Мингазову, Л.В. Куркину, В.М. Игнатьеву, В.А. Мухсинову.