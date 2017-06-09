12 июня россияне отмечают День России, который в 2017 году выпал на понедельник. Однако в связи с тем, что официальный государственный праздник является нерабочим днем, то в этот понедельник граждане будут отдыхать. В результате эта рабочая неделя завершится трехдневными выходными, а следующая трудовая неделя начнется со вторника, 13 июня.

План мероприятия

 10:00  Центральный стадион. Товарищеская встреча по футболу среди депутатов и воспитанников ДЮСШ «Олимп»

 11:00  Зал современного этноискусства (л ‘Казанская, 17). Торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ.

 11:00 - 12:30  Площадь перед ГДК. Флешмоб "Мы вместе".

 14:00  Александровский парк. Торжественное открытие праздника, концерт «Музыкальный магазин».

 14:00  Зал современного искусства. Торжественное вручение паспортов.

 15:00  Пионерский парк. Раздача ленточек триколор.

 15:30  от Пионерского парка до площади Ленина. Шествие с флагами Российский Федерации и Республику Татарстан.

 16:00  Площадь перед ГДК. Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия».

 16:00  Тренировочный стадион. Семейный турнир по стритболу «Мы - Россияне!».

 16:15  Площадь Ленина. Флешмоб студентов города.

 16:30  Площадь Ленина. Велопробег, посвященный Дню России.

 18:00  Александровский парк. Ретро-танцы.

 20.30  Александровский парк. Кинопоказ под открытым небом фильма «Ледокол».

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