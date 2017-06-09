12 июня россияне отмечают День России, который в 2017 году выпал на понедельник. Однако в связи с тем, что официальный государственный праздник является нерабочим днем, то в этот понедельник граждане будут отдыхать. В результате эта рабочая неделя завершится трехдневными выходными, а следующая трудовая неделя начнется со вторника, 13 июня.

План мероприятия

10:00 Центральный стадион. Товарищеская встреча по футболу среди депутатов и воспитанников ДЮСШ «Олимп»

11:00 Зал современного этноискусства (л ‘Казанская, 17). Торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ.

11:00 - 12:30 Площадь перед ГДК. Флешмоб "Мы вместе".

14:00 Александровский парк. Торжественное открытие праздника, концерт «Музыкальный магазин».

14:00 Зал современного искусства. Торжественное вручение паспортов.

15:00 Пионерский парк. Раздача ленточек триколор.

15:30 от Пионерского парка до площади Ленина. Шествие с флагами Российский Федерации и Республику Татарстан.

16:00 Площадь перед ГДК. Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия».

16:00 Тренировочный стадион. Семейный турнир по стритболу «Мы - Россияне!».

16:15 Площадь Ленина. Флешмоб студентов города.

16:30 Площадь Ленина. Велопробег, посвященный Дню России.

18:00 Александровский парк. Ретро-танцы.

20.30 Александровский парк. Кинопоказ под открытым небом фильма «Ледокол».