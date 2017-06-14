В России День молодежи в 2017 году отмечается 27 июня. В Елабуге праздничные торжества намечены уже в эту субботу - 17 июня.
Мероприятие пройдет на территории стадиона "Молодежный". Начало празднования Дня молодежи 2017 в Елабуге начнется в 16:00. Для пришедших организуют настольные игры, спортивную зону, площадки «Лазертаг» и «Открытая гитара». Кроме того, на стадионе разместят выставки ретро-машин и мотоциклов и пройдут фестивали уличных танцев и автозвука.
План мероприятия
16:00 Фестиваль уличных танцев "Энергия танца
16:00 Фестиваль автозвука "Жвук"
16:00 Настольные игры от клуба "Chance"
16:00 Спортивная зона от фитнес-центра "Батыр fitness"
16:00 Площадка "Лазертаг"
16:00 Выставка Ретро-машин
16:00 Выставка от мотоклуба "Ночные волки"
16:00 Площадка "Открытая гитара"
17:15 Выступление елабужских артистов
18:00 Фестиваль красок холи
18:15 Выступление команды КВН "Система зажигание": лучшее
19:00 Выступление группы "Second Wind@
20:00 Выступление кавер-исполнителя Хабиба Шарипова (г. Казань)
21:00 Барабанное шоу "Splash"
21:15 Выступление группы "Турбомода" (г. Москва)
22:00 Песочное шоу
22:20 Запуск в небо светящихся шаров
Для справки:
Молодость – это не возраст от 16 до 35, как принято думать, а состояние души. Поэтому праздник, посвященный молодежи, отмечается с удовольствием людьми различных возрастных категорий. История торжества уходит корнями во времена Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодежи» от 7 февраля 1958 года День молодежи стал официальным праздником. Он приходился на последнее воскресенье июня.
После распада СССР по инициативе Государственного комитета Российской Федерации по делам молодежи и Национального Совета молодежных и детских объединений России Президент РФ Б.Н. Ельцин издал распоряжение № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». Документ утвердил датой празднования 27 июня.