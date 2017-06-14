В России День молодежи в 2017 году отмечается 27 июня. В Елабуге праздничные торжества намечены уже в эту субботу - 17 июня.

Мероприятие пройдет на территории стадиона "Молодежный". Начало празднования Дня молодежи 2017 в Елабуге начнется в 16:00. Для пришедших организуют настольные игры, спортивную зону, площадки «Лазертаг» и «Открытая гитара». Кроме того, на стадионе разместят выставки ретро-машин и мотоциклов и пройдут фестивали уличных танцев и автозвука.

План мероприятия

16:00 Фестиваль уличных танцев "Энергия танца

16:00 Фестиваль автозвука "Жвук"

16:00 Настольные игры от клуба "Chance"

16:00 Спортивная зона от фитнес-центра "Батыр fitness"

16:00 Площадка "Лазертаг"

16:00 Выставка Ретро-машин

16:00 Выставка от мотоклуба "Ночные волки"

16:00 Площадка "Открытая гитара"

17:15 Выступление елабужских артистов

18:00 Фестиваль красок холи

18:15 Выступление команды КВН "Система зажигание": лучшее

19:00 Выступление группы "Second Wind@

20:00 Выступление кавер-исполнителя Хабиба Шарипова (г. Казань)

21:00 Барабанное шоу "Splash"

21:15 Выступление группы "Турбомода" (г. Москва)

В нашей стране "ТУРБОМОДА" известна по песням; "Мама", "Турболюбовь", "Лето", "Школа", "Не целуй её". Группа родилась на свет в 1999 году. В восточной Европе группа известна под именем "!ВUM!" В 2007 году песня "Каникулы" стала мега хитом в Польше и Чехии. Официальный состав группы на сегодня: Степанченко Екатерина - вокал,автор песен; Дмитрий Кохановский - сооснователь группы, автор песен, аранжировщик, музыкант; Борис Ершов - вокал.

22:00 Песочное шоу

22:20 Запуск в небо светящихся шаров

Для справки:

Молодость – это не возраст от 16 до 35, как принято думать, а состояние души. Поэтому праздник, посвященный молодежи, отмечается с удовольствием людьми различных возрастных категорий. История торжества уходит корнями во времена Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодежи» от 7 февраля 1958 года День молодежи стал официальным праздником. Он приходился на последнее воскресенье июня. После распада СССР по инициативе Государственного комитета Российской Федерации по делам молодежи и Национального Совета молодежных и детских объединений России Президент РФ Б.Н. Ельцин издал распоряжение № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». Документ утвердил датой празднования 27 июня.