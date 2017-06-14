В России День молодежи в 2017 году отмечается 27 июня. В Елабуге праздничные торжества намечены уже в эту субботу - 17 июня.

Мероприятие пройдет на территории стадиона "Молодежный". Начало празднования Дня молодежи 2017 в Елабуге начнется в 16:00. Для пришедших организуют настольные игры, спортивную зону, площадки «Лазертаг» и «Открытая гитара». Кроме того, на стадионе разместят выставки ретро-машин и мотоциклов и пройдут фестивали уличных танцев и автозвука.

План мероприятия

 16:00  Фестиваль уличных танцев "Энергия танца

 16:00  Фестиваль автозвука "Жвук"

 16:00  Настольные игры от клуба "Chance"

 16:00  Спортивная зона от фитнес-центра "Батыр fitness"

 16:00  Площадка "Лазертаг"

 16:00  Выставка Ретро-машин

 16:00  Выставка от мотоклуба "Ночные волки"

 16:00  Площадка "Открытая гитара"

 17:15  Выступление елабужских артистов

 18:00  Фестиваль красок холи

 18:15  Выступление команды КВН "Система зажигание": лучшее

 19:00  Выступление группы "Second Wind@

 20:00  Выступление кавер-исполнителя Хабиба Шарипова (г. Казань)

 21:00  Барабанное шоу "Splash"

 21:15  Выступление группы "Турбомода" (г. Москва)

В нашей стране "ТУРБОМОДА" известна по песням; "Мама", "Турболюбовь", "Лето", "Школа", "Не целуй её". Группа родилась на свет в 1999 году. В восточной Европе группа известна под именем "!ВUM!" В 2007 году песня "Каникулы" стала мега хитом в Польше и Чехии. Официальный состав группы на сегодня: Степанченко Екатерина - вокал,автор песен; Дмитрий Кохановский - сооснователь группы, автор песен, аранжировщик, музыкант; Борис Ершов - вокал.

 22:00  Песочное шоу

 22:20  Запуск в небо светящихся шаров

Для справки:
Молодость – это не возраст от 16 до 35, как принято думать, а состояние души. Поэтому праздник, посвященный молодежи, отмечается с удовольствием людьми различных возрастных категорий. История торжества уходит корнями во времена Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодежи» от 7 февраля 1958 года День молодежи стал официальным праздником. Он приходился на последнее воскресенье июня.

После распада СССР по инициативе Государственного комитета Российской Федерации по делам молодежи и Национального Совета молодежных и детских объединений России Президент РФ Б.Н. Ельцин издал распоряжение № 459-рп от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молодежи». Документ утвердил датой празднования 27 июня.

 

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