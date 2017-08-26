30 августа в г. Елабуга отметят День города. На разных концертных площадках, с утра и до позднего вечера, пройдут программы на любой вкус для всех возрастов.
В этот день пройдет фестиваль уличной еды, флеш-моб «Моя Республика!» и много других увлекательных мероприятий, а изюминкой вечера станет выступление популярного певца Радика Юльякшина (Elvin Grey) и фестиваль пиротехнического искусства «Поэзия Огня».
Площадь ГДК , кинотеатр “Иллюзион”
11.00 – 13.00 - Праздничная программа «Дружный Татарстан»
с участием фольклорных и детских коллективов городского Дворца культуры и общественных национальных центров и автономий.
Парк «Александровский сад»
14.00 – 16.00 - Праздничная программа «Цвети, родной мой Татарстан!» с участием коллективов и исполнителей сельских Домов культуры и сельских клубов Елабужского района.
Стадион «Молодежный», Шишкинские пруды
16.00 – Фестиваль уличной еды
Работают интерактивные площадки
17.00 – Развлекательная интерактивная программа «Молодежь Татарстана» с участием молодежного центра «Барс» и творческих коллективов Управления образования ЕМР: проведение интерактивных игр, флеш-мобов, творческих номеров.
– Массовый флеш-моб «Моя Республика!»
18.00 – Праздничная программа «Родной мой Татарстан, любимая Елабуга»
– Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей г.Елабуга.
19.00- 19.30 - Представление участников фестиваля пиротехнического искусства “Поэзия огня”
19.30 – 20.30 – Концерт Заслуженного артиста Республики Башкортостан Радика Юльякшина (Elvin Grey)
20.30 – Фестиваль пиротехнического искусства «Поэзия Огня»
– Награждение победителей и участников фестиваля пиротехнического искусства