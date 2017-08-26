30 августа в г. Елабуга отметят День города. На разных концертных площадках, с утра и до позднего вечера, пройдут программы на любой вкус для всех возрастов.

В этот день пройдет фестиваль уличной еды, флеш-моб «Моя Республика!» и много других увлекательных мероприятий, а изюминкой вечера станет выступление популярного певца Радика Юльякшина (Elvin Grey) и фестиваль пиротехнического искусства «Поэзия Огня».

Площадь ГДК , кинотеатр “Иллюзион”

11.00 – 13.00 - Праздничная программа «Дружный Татарстан»

с участием фольклорных и детских коллективов городского Дворца культуры и общественных национальных центров и автономий.

Парк «Александровский сад»

14.00 – 16.00 - Праздничная программа «Цвети, родной мой Татарстан!» с участием коллективов и исполнителей сельских Домов культуры и сельских клубов Елабужского района.

Стадион «Молодежный», Шишкинские пруды

16.00 – Фестиваль уличной еды

Работают интерактивные площадки

17.00 – Развлекательная интерактивная программа «Молодежь Татарстана» с участием молодежного центра «Барс» и творческих коллективов Управления образования ЕМР: проведение интерактивных игр, флеш-мобов, творческих номеров.

– Массовый флеш-моб «Моя Республика!»

18.00 – Праздничная программа «Родной мой Татарстан, любимая Елабуга»

– Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей г.Елабуга.

19.00- 19.30 - Представление участников фестиваля пиротехнического искусства “Поэзия огня”

19.30 – 20.30 – Концерт Заслуженного артиста Республики Башкортостан Радика Юльякшина (Elvin Grey)

20.30 – Фестиваль пиротехнического искусства «Поэзия Огня»

– Награждение победителей и участников фестиваля пиротехнического искусства