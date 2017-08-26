30 августа в г. Елабуга отметят День города. На разных концертных площадках, с утра и до позднего вечера, пройдут программы на любой вкус для всех возрастов.

В этот день пройдет фестиваль уличной еды, флеш-моб «Моя Республика!» и много других увлекательных мероприятий, а изюминкой вечера станет выступление популярного певца Радика Юльякшина (Elvin Grey) и фестиваль пиротехнического искусства «Поэзия Огня».

Площадь ГДК , кинотеатр “Иллюзион”

 11.00 – 13.00  - Праздничная программа «Дружный Татарстан»
с участием фольклорных и детских коллективов городского Дворца культуры и общественных национальных центров и автономий.

 Парк «Александровский сад»

 14.00 – 16.00  - Праздничная программа «Цвети, родной мой Татарстан!» с участием коллективов и исполнителей сельских Домов культуры и сельских клубов Елабужского района.

Стадион «Молодежный», Шишкинские пруды

 16.00   – Фестиваль уличной еды

Работают интерактивные площадки

 17.00  – Развлекательная интерактивная программа «Молодежь Татарстана» с участием молодежного центра «Барс» и творческих коллективов Управления образования ЕМР: проведение интерактивных игр, флеш-мобов, творческих номеров.
– Массовый флеш-моб «Моя Республика!»

 18.00  – Праздничная программа «Родной мой Татарстан, любимая Елабуга»
– Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей г.Елабуга.

 19.00- 19.30  - Представление участников фестиваля пиротехнического искусства “Поэзия огня”

 19.30 – 20.30  – Концерт Заслуженного артиста Республики Башкортостан Радика Юльякшина (Elvin Grey)

 20.30  – Фестиваль пиротехнического искусства «Поэзия Огня»
– Награждение победителей и участников фестиваля пиротехнического искусства

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