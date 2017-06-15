В Елабуге стартовал национальный конкурс «Красавица Сабантуя-2017», который проходит в городе ежегодно, пишет газета «Новая Кама».

Желающие побороться за звание красавицы Сабантуя могут присылать заявки по электронной почте kultura.elabuga@tatar.ru или факсом 3-87-40, 3-83-79 до 27 июня. Отборочный тур состоится 29 июня в 15.00 в Городском Дворце культуры. В конкурсе могут принять участие девушки от 14 до 25 лет. Главный критерий – знание татарского языка.

Конкурсная программа будет состоять их трех заданий: «Дефиле в татарском национальном костюме», «Творческий номер», «Татарское национальное блюдо».

1 июля в 13.00 на центральной сцене во время проведения Сабантуя пройдет награждение финалисток конкурса. Победительницам будут вручены дипломы и ценные подарки.