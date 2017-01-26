Типичная Елабуга. В Елабуге открылся офис врача общей практики

Сегодня на улице Горького, 105а открылся офис врача общей практики, который будет обслуживать жителей нижней части города. "Второй день подряд в нашем городе проводится научно-практическая конференция, посвященная юбилейным датам – 185-летию со дня рождения Ивана Шишкина и 160-летию Владимира Бехтерева. Не случайно в дни празднования юбилея выдающегося русского медика-психиатра, невропатолога Владимира Бехтерева открывается новый офис врача общей практики или филиал поликлиники №2", - отметила на церемонии открытия заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина.

Офис врача общей практики построен по республиканской программе «Совершенствование медико-санитарной помощи населению». На его возведение из республиканского бюджета выделено более 5 миллионов рублей, из местного на благоустройство территории, а также электро- и водоснабжение – 813 тысяч. Необходимость в новом помещении назрела уже давно. Прежнее здание поликлиники на улице Гассара - очень старое, оно находится в аварийном здании, не отвечает современным требованиям и давно морально устарело. Но его тоже планируется отремонтировать.

Поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием и новой мебелью. В нем располагаются доврачебный кабинет, смотровой и процедурный кабинеты, здесь можно получить больничные листы и справки. Также имеется терминал электронной записи к врачу. Офис врача общей практики будет обслуживать 3400 человек. Работать врачи будут в две смены: с 8 утра до 7 вечера.

Планируется, что аналогичный офис появится в районе улицы Тукая.

Источник: Пресс-служба главы ЕМР