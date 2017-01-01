Неплательщиков налога на имущество накажут штрафом

С первого января 2017 года в силу вступает закон, который вводит ответственность за несообщение физическим лицом об объектах налогообложения. То есть, если вы не сообщили в налоговый орган, что у вас в собственности имеется имущество, земельный участок или транспорт, придется заплатить штраф.

Стоит отметить, что сообщать о наличии неучтенной собственности следует только тем, кому не пришло уведомление об уплате налога. Сообщение должно быть отправлено до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В противном случае приготовьтесь заплатить штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налогов.

Регистрировать недвижимость можно будет в любом офисе приема документов

Согласно закону, вступающему в силу с 1 января, можно сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом офисе приема документов, и неважно, где расположен объект. То есть если первоуралец купил квартиру, с кажем, в Краснодаре, ему не обязательно ехать за тридевять земель, чтобы оформить право собственности — сделать это можно в любом МФЦ.

Кроме того, с января вводится услуга по доставке документов после проведения регистрации права в любое удобное место и время. «Курьерская» опция платная. Более того, выписку об объекте недвижимости теперь можно получить в течение трех дней вместо пяти. И, кстати, свидетельство о праве выдаваться не будет, вместо него появится специальная регистрационная надпись на документе от сделки.

Коллекторов накажут за «плохое поведение»

С 2017 года организаций, которые смогут взимать долги с граждан, станет меньше: в России создадут реестр, войти в который смогут не все коллекторские агентства. Также не каждый сможет стать «выбивалой» долгов. Лица, которые имеют судимость (неснятую или непогашенную), не могут принимать участие в общении с должником. Кроме того, не имеют право участвовать во взаимодействии лица, которые находятся за пределами российской территории.

Нарушение закона обернется для коллекторов внушительным штрафом. Если компания не включена в реестр коллекторских организаций, то ей придется заплатить от 200 тысяч до 2 млн рублей. Штраф за допущенные нарушения для юридических лиц, который прошли регистрацию, от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, контролирующие органы могут на 90 дней приостановить деятельность компании-нарушителя.

С нового года коллектор может связываться с должником по почте, через звонки и смс, а также лично встречаться с ним, однако контакт с родственниками, соседями и коллегами должника строго запрещен.

Время суток, когда взыскатель имеет право контактировать с заемщиком, также регламентируется новым законом. В будни разрешается общение с 8:00 до 22:00, в выходные дни — с 9:00 до 20:00. Количество личных встреч не может превышать одного контакта в неделю. Кроме того, в данном периоде не может быть больше двух звонков.

Интернет-пользователи заплатят «налог на Google»

Закон о «налоге на Google» обязывает иностранные компании с 2017 года платить НДС с продажи в России мультимедийного контента: электронных книг, изображений, музыки, аудиозаписей, игр и компьютерных программ. В связи с этим Google увеличивает стоимость своих сервисов — «Google Диска» и Google Play на 18 процентов.

Парковочное место можно будет купить в ипотеку

Госдума приняла закон, согласно которому машино-места в паркингах будут считаться объектами недвижимости. Оформить их в собственность можно будет с первого января 2017 года. Более того, парковочное место можно будет приобретать в ипотеку и обозначать краской, наклейками или другими способами.

К слову, если владелец захочет продать машино-место постороннему лицу, он должен будет письменно известить об этом остальных участников долевой собственности с указанием цены и условий сделки.

Подать в суд можно будет онлайн

С 1 января любой человек сможет подать в суд заявление, жалобу, представление и иные документы в электронном виде. Все, что требуется от гражданина, — заполнить форму, которая будет находиться на официальном сайте суда в интернете, и закрепить документ электронной подписью. Кроме того, у судей появится обязанность выполнения судебного акта в электронной форме. Судья должен подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью. При коллегиальном рассмотрении дела акт подписывают все судьи с использованием вышеуказанных подписей.

Больничные листы станут электронными

Внедрение системы электронных «больничных» не только сократит количество бумажных документов и расходы на производство бланков, но и позволит полностью исключить из оборота поддельные больничные листы. Предполагается, что электронный листок нетрудоспособности будет заполняться в медицинском учреждении, далее информация будет храниться в единой базе ФСС, воспользоваться которой смогут как работники, так и работодатели. А сами пациенты смогут избежать бесконечных походов в больницу и стояния в очередях.

Пенсионный возраст у муниципальных и государственных служащих увеличится

С 1 января 2017 года пенсионный возраст у госслужащих, а также работников муниципальных организаций будет постепенно повышаться. Его увеличение остановится в 2026 и 2032 году, то есть когда женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет.

Изменения коснутся и стажа госслужбы, который нужен для получения пенсии за выслугу лет. По новым правилам — стаж не менее 20 лет. Сейчас этот срок на пять лет меньше. То есть гражданин России должен беспрерывно отработать это время на госдолжности, чтобы претендовать на пенсию госслужащего.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

Все новые автомобили в России с 1 января 2017 года должны будут оснащаться спутниковой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для автоматического оповещения о ДТП.

Электронный полис ОСАГО

Летом Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, согласно которым с 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. В том случае, если компания не обеспечит возможность оформить полис ОСАГО в режиме онлайн, ее ждет штраф в 300 тысяч рублей. При этом вместе с новыми возможностями у автомобилистов появляется и новая ответственность. Если по какой-то причине автовладелец указал при оформлении e-ОСАГО неверные данные, которые уменьшили сумму страховки, то компания может взыскать с клиента всю сумму, выплаченную пострадавшему.

Новые законы для мигрантов в 2017 году

С 1 января вводится госпошлина за получение документа с оценкой знаний русского языка и истории Российского государства. Данная норма распространится на иностранцев, прибывших в РФ с целью поиска работы.

Причины введения госпошлины:

Большой поток мигрантов из стран Ближнего зарубежья, который нужно строго контролировать;

Поиск дополнительных источников денежных средств.

Размер госпошлины установлен в пределах 1000 рублей, при этом 80% средств пойдёт в бюджет субъекта, 20% — в бюджет государства.

Закон о приватизации 2017 года

В последнем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий бесплатную приватизацию жилья после 1 марта 2017 года. Он коснется тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел приватизировать (в частности — жители Крымского полуострова).

После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

Закон о торговле 2017 года

Изменения коснутся положения торговых сетей: уменьшен размер бонусов, выплачиваемых поставщиками:

теперь за продвижение товара продовольственные магазины получат лишь 5% от его стоимости (вместо ранее предусмотренных 10%);

изменены сроки расчётов за поставку товара (до 40 календарных дней, учитывая срок годности товара).

Изменения в налоговом законодательстве с 2017 года

С 1 января страховые взносы переводятся в ФНС, теперь это будет единый социальный страховой сбор — ЕССС. Именно налоговая инспекция займется проверками страхователей и распределением полученных средств. Такая реформа, по мнению специалистов, должна повысить собираемость налогов и существенно упростить процедуру для плательщиков. К концу 2016 года службы ФНС должны завершить сверку списков всех страхователей и передать их в местные налоговые службы. Будет легко сопоставить данные по страховым отчислениям с поступлениями от НДФЛ. В случае неуплаты страховых взносов Госдумой предусмотрена уголовная ответственность.

Бухгалтеры на местах должны тщательно проработать все изменения, а они затрагивают целых 50 законов и нормативных актов. Президент страны лично одобрил предстоящие изменения и обещал контролировать процесс.