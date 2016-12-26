Сегодня — день траура в Российской Федерации
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой, происшедшей в Краснодарском крае».
26 декабря 2016 года объявлено днем траура в Российской Федерации.
Текст Указа гласит: «В результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы.
Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:
- Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации.
- В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации.
- Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
- Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.
- Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».