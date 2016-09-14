Доклад представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подполковника Сергея Копыцина был на время прерван из-за обстрела боевиками дороги "Кастелло", связывающей восточную и западную части города Алеппо.

Действия начинаются с ~7:35.

Трансляцию видеомоста вел телеканал " Россия 24 ". Во время начала доклада Копыцина раздались выстрелы, начался обстрел дороги.

Модерировавший видеомост замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Виктор Познихир приказал принять меры безопасности.

Доклад возобновился через несколько минут.

Накануне в Сирии вступил в силу многоступенчатый план, который согласовали на минувшей неделе глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Он включает в себя, помимо прочего, семидневную паузу в боевых действиях с 12 сентября, когда начинается один из важнейших исламских праздников Ид-аль-Адха (Курбан-байрам). Предполагается, что затем пауза перерастет в постоянное прекращение огня.

Источник: ria.ru