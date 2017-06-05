Женщина за рулем внедорожника, потерявшая детей, не сразу заметила их отсутствие. На видео видно, как автомобиль удаляется, не снижая скорость. Благодаря реакции водителя, ехавшего следом, дети не попали под колеса.

Позже мать детей вернулась на место ДТП. Трехлетняя девочка получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. Другой ребенок, по предварительным данным, при падении не пострадал».

Хозяйкой внедорожника и матерью детей оказалась 39-летняя местная жительница. В отношении нее уже составили административный протокол. Почему дети оказались в багажнике, пока не известно.