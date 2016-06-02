Юрий и Светлана Пантелеенко, которые общаются с медведем более 20 лет, стали сенсацией на Туманном Альбионе.

Любит футбол и сгущенку, поливает цветы»

В последнее время, на фоне ухудшения политических отношений между Россией и Великобританией, возникла любопытная тенденция. В английских СМИ, помимо материалов об «агрессивной политике Путина», все чаще появляются материалы, касающиеся русской экзотики.

Разумеется, британские репортеры не могли пройти мимо знаменитой темы о близких взаимоотношениях русских и живущих с ними бурых медведей.

Британская газета Daily Mail опубликовала материал под названием «Русская семья обедает вместе с огромным медведем». В репортаже рассказывается о семье Юрия и Светланы Пантелеенко, в доме у которых обитает 23-летний медведь по кличке Степан.

В статье, которая снабжена многочисленными фото- и видеосвидетельствами, рассказывается, что медведь появился у пары, когда ему было всего три месяца. Ослабленного одинокого медвежонка нашли в лесу охотники — его мать погибла.

Супруги Пантелеенко, заменившие мишке родителей, выходили его, после чего он очень привязался к ним.

Сегодня огромный медведь, съедающий на обед 25 кг рыбы, овощей и яиц, по-прежнему испытывает привязанность к Юрию и Светлане. В статье утверждается, что больше всего Степан любит обниматься и смотреть футбол, сидя на диване. Степан помогает людям в саду, например, поливает цветы, а в качестве лакомства больше всего любит сгущенку.

«Кто делает мебель для этой семьи?»

Материал Daily Mail впечатлил британскую аудиторию, вызвав различные эмоции.

«Бедный медведь, ему все зубы вырвали», — написал пользователь из Канады. «Плохо будет, если следующая история будет о том, как медведь убил их», — написал житель США.

«Посмотрите, какой он красивый. Надеюсь, они будут жить долго и счастливо», — поступил отклик из Австралии.

А вот комментарий из Пенсильвании оказался самым оригинальным: «Интересно, кто делает мебель для этой семьи?»

Статья английских журналистов вовсе не является выдумкой — медведь Степан и семья Пантелеенко действительно существуют. Вот только британцы сознательно не поставили акцент на том, что Юрий и Светлана Пантелеенко являются дрессировщиками.

Медведь Степан — «звезда» российского кино

В российских СМИ о Степане писали неоднократно. Пантелеенко действительно стали работать с животным, еще когда он был медвежонком.

«Нужно настраивать животное на доверительный рабочий лад, чтобы оно почувствовало, что от него требуется. Должно быть много вкусностей — обязательно все через поощрение», — рассказывал о своих взаимоотношениях с хищником Юрий Пантелеенко в интервью РИА Новости.

Степан относится к тому небольшому количеству диких животных, которые практически полностью лишены агрессии по отношению к человеку: по утверждению дрессировщика, Степан не проявлял ни малейшей агрессии за всю свою жизнь. Медведь обладает веселым и игривым нравом.

Благодаря такому сочетанию качеств, Степан стал звездой киноэкрана и снялся в целом ряде российских картин. Среди них такие фильмы, как «Край»Алексея Учителя и «Царь» Павла Лунгина. При этом, сетуют супруги Пантелеенко, кинодеятели требуют от медведя проявлений его «звериной сущности», в то время как его игривый и дружелюбный от природы нрав остается невостребованным.

В таком изложении история Степана остается не менее любопытной, но она явно лишается того накала «русской экзотики», к которому явно стремились английские журналисты.