27 февраля российское правительство отменило повышающие коэффициенты при расчете платы за отопление для жителей многоквартирных домов, не оборудованных коллективным прибором учета тепла. Об этом заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, передает РИА «Новости».

По ее словам, управляющие организации, которые с начала 2017 года начисляли повышенную плату за отопление, должны сделать перерасчет.

В августе 2016 года жители многоквартирных домов, не оборудованных коллективным прибором учета тепла, получили платежки за отопление с суммой на 40% выше, чем месяцем ранее. Это стало следствием решения правительства повысить плату за отопление для жителей таких домов в 2016 году в 1,4 раза, а с 1 января этого года – в полтора раза.