В комитете Госдумы по обороне обсуждают возможность изменения законодательства и увеличения предельного возраста для призыва в армию, говорится в публикации на сайте российского телевидения RT.В частности, председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов заявил, что «имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, и также есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы», уточнив, что «ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать до 30».

