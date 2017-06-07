Поправки в Уголовный кодекс предусматривают до шести лет заключения за создания так называемых «групп смерти» и до трех лет для тех, кто вовлекает подростков в смертельно опасные игры.

Материалы по теме

26 мая законопроект был принят Госдумой. За него проголосовали 408 депутатов.

Согласно документу, в статью 110 УК («Доведение до самоубийства») добавлен пункт о совершении этого преступления в отношении несовершеннолетних и беременных через СМИ, интернет и публично демонстрируемые произведения. За это предусматривается от пяти до восьми лет заключения.

Также в кодекс добавлены новые статьи: 110.1 («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), 110.2 («Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства») и 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).