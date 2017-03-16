Новые законы нацелены на борьбу с продажами сим-карт в переходах, возле метро и других местах, где их распространяют незаконно. Сейчас даже некоторые официальные партнеры операторов оформляют новых абонентов с нарушениями: не отправляют вовремя сведения, вводят не те данные или вовсе продают уже подключенную к сети сим-карту, оформленную на других лиц.

Теперь в России не получится купить анонимную сим-карту – не привязанную к физическому лицу. А владельцы таких карт смогут зарегистрироваться через сайт госуслуг или на сайте оператора.

Оператор МТС уже выразил поддержку ужесточению правил продажи сим-карт.

Конец анонимности

Как сообщают«Известия», законопроект затрагивает также анонимность в мессенджерах. Теперь создатель мессенджера обязан зарегистрироваться в Роскомнадзоре и реализовать регистрацию аккаунта у абонента оператора связи. То есть, аккаунт в приложении будет привязываться к владельцу сим-карты, о котором все известно, согласно первой части законопроекта.

За несоблюдение условий Роскомнадзора, мессенджер могут заблокировать в России по решению суда. Также грозит штраф в размере от 800 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

Штрафовать будут всех

Операторы будут получать штраф за каждого абонента, подключенного без регистрации. Наказывать будут как работников, так и юридических лиц, от 10 до 300 тысяч рублей. Официальных партнеров операторов, продающих анонимные сим-карты, тоже оштрафуют – от 40 до 70 тысяч рублей.

Продавцов сим-карт за несвоевременное предоставление данных о новых абонентах тоже ждет наказание: 40-50 тысяч для ИП и 50-70 тысяч для юрлиц. За незаконную продажу сим-карт грозит штраф с конфискацией.