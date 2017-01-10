Россия 

Не поставил счетчик воды и электричества — плати на 50% больше

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В наших квитанциях появилась новая жилищная услуга - общедомовые нужды. Это освещение  и  обогрев подъездов и  подвалов. А в каждой третьей российской квартире  на 50 процентов подорожали вода и  свет.

Платежи  выросли  у тех, кто не установил у себя счетчики. И  уже в конце января  они получат квитанции с новыми суммами.

О том, что жители квартир без счетчиков  будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1 ,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточается - с 1  января  коэффициент увеличен до 1 ,5. То есть если в  квартире  нет счетчика на воду  или электричество, сумма оплаты поднимется в 1 ,5 раза (на 50 процентов). Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы. В основном это ветхие и  аварийные дома.

По оценкам экспертов, водные счетчики  сегодня установили в 70 процентах всех домов и квартир . С электросчетчиками ситуация гораздо лучше - они есть у 95 процентов россиян.

Следующим шагом может стать снятие показаний со счетчиков без участия жильцов, уверена исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Надо оснастить все квартиры и дома специальными устройствами, - рассказала она "РГ". - Это могло бы снять массу проблем от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных  и  "скручивания" показаний".

Вторым "сюрпризом" в наших квитанциях станет новая жилищная услуга - общедомовые нужды, плату за которые ограничили жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают  и  обогревают подъезды, чердаки и  подвалы жилых домов.

Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне оплачивали и  раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и  содержание жилого помещения). Зачем?

За перерасход электричества  и тепла в подъездах теперь будут платить не жильцы, а управляющие компании.

Раньше электричество для лампочек, домофонов  и  лифтов в подъезде, а также воду  для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков . То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир , что заметно увеличивало счета. Главный вопрос, за что мы платим, не давал покоя недовольным жильцам. Теперь ситуация должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и  подъездов.

А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как пояснили в минстрое, нововведения не приведут к росту платежей.

"Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. - Жильцы не будут платить за протечки воды  или незаконное подключение к электрическим сетям".

Это будет стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.

Источник: Российская газета

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