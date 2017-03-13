Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2017 будет представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, сообщает Первый канал.

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта «Фактор А». Обладательница награды «Золотая звезда Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Участница торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе». Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Любовь к музыке Юлии привила ей мама. Юля всегда трезво оценивает свои шаги, не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.

По результатам жеребьевки, Россия выступит во второмм полуфинале конкурса песни Евровидение-2017, который состоится 11 мая в Киеве.