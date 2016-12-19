В новом году татарстанцев, как и всех россиян, ждет несколько важных изменений в законодательстве - с 2017 года не выгодно быть госслужащим, скрывать информацию об имуществе. Закон поддержит должников и призывников.

Повышение пенсионного возраста

Государственные и муниципальные служащие будут уходить на пенсию позже. Повышение пенсионного возраста будет проходить постепенно - на 6 месяцев каждый год. То есть в 2017 году женщин-госслужащих проводят на пенсию в 55,5 года, мужчин в 60,5 года. В 2018 году соответственно в 56 лет и 61 год и так далее. Достигнуть планки нового пенсионного возраста - 65 лет для мужчин и 63 для женщин должны в 2026 и 2032 годах. Так же увеличен минимальный стаж на государственной службе для получения пенсии - 20 лет вместо 15. Увеличиваться он тоже будет плавно - по аналогии с пенсионным возрастом - на 6 месяцев в год.

Отсрочка от армии

Теперь отсрочка от военной службы будет предоставляться учащимся учреждений среднего профессионального образования независимо от возраста. Раньше ее могли получить только молодые люди до 20 лет. Поправками в «Закон о воинской обязанности и военной службе» возрастной порог ликвидирован. В армию не имеют права забрать на протяжении всего времени обучения в техникуме или колледже. От «вечных студентов» законодатели обезопасились федеральными государственными образовательными стандартами, которые определяют сроки получения среднего профессионального образования. Для каждой специальности они разные.

Реклама в газетах

Газеты и журналы, не являющиеся рекламными, получили право размещать еще больше коммерческой информации. Если раньше объем не мог превышать 40%, то с 1 января под рекламу издатель может отдать 45% площади номера. Изменения в законе призваны поддержать СМИ в условиях кризиса.

ОСАГО

Все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны будут продавать электронные полисы. Закон ужесточает и ответственность покупателей. Если клиент указал неверные данные, и стоимость страховки получилась меньше, то компания в случае ДТП может взыскать с клиента выплату пострадавшему.

Перевозка детей

Организованные перевозки детей с 1 января 2017 года будут разрешены только автобусами не старше 10 лет, который соответствует техническим требованиям к перевозкам пассажиров и оснащен в тахографом, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Коллекторы

Новый закон четко оговаривает, на что имеют и не имеют право коллекторы по отношению к должникам. Итак, взыскатель долгов имеет право встречаться, звонить отправлять текстовые и голосовые, почтовые сообщения. Причем, не чаще двух раз в неделю и строго в период с 8 до 22 часов. Донимать третьих лиц - родственников и знакомых, коллектор имеет право только с согласия самого должника, равно как и передавать информацию о долге.

Налоги

С 1 января будут штрафовать граждан, которые не сообщают в Налоговую инспекцию сведения об имуществе, которое облагается налогом - недвижимости или транспортном средстве. Наказание составит 20% от неуплаченной суммы. Если у вас есть неучтенные объекты, то выгодно заявить о них до 31 декабря 2016 года, в таком случае, налог за предыдущие годы, что вы владели имуществом, не насчитают. После 1 января придется заплатить за три предшествующих года (либо за срок владения, если он меньше) и штраф.

Оружие

Минздрав изменил порядок получения справки на право владения оружием. Так теперь нужно будет проходить химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических веществ. Проходить психиатра или нарколога можно будет исключительно по месту пребывания.

Приватизация

1 марта 2017 года заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года. Не исключено, что сроки бесплатной приватизации могут продлить, как это уже неоднократно было.