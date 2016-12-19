Россия 

Какие законы изменятся в 2017 году?

Dobrota 0 коментариев

В новом году татарстанцев, как и всех россиян, ждет несколько важных изменений в законодательстве - с 2017 года не выгодно быть госслужащим, скрывать информацию об имуществе. Закон поддержит должников и призывников.

Повышение пенсионного возраста

Государственные и муниципальные служащие будут уходить на пенсию позже. Повышение пенсионного возраста будет проходить постепенно - на 6 месяцев каждый год. То есть в 2017 году женщин-госслужащих проводят на пенсию в 55,5 года, мужчин в 60,5 года. В 2018 году соответственно в 56 лет и 61 год и так далее. Достигнуть планки нового пенсионного возраста - 65 лет для мужчин и 63 для женщин должны в 2026 и 2032 годах. Так же увеличен минимальный стаж на государственной службе для получения пенсии - 20 лет вместо 15. Увеличиваться он тоже будет плавно - по аналогии с пенсионным возрастом - на 6 месяцев в год.

Отсрочка от армии

Теперь отсрочка от военной службы будет предоставляться учащимся учреждений среднего профессионального образования независимо от возраста. Раньше ее могли получить только молодые люди до 20 лет. Поправками в «Закон о воинской обязанности и военной службе» возрастной порог ликвидирован. В армию не имеют права забрать на протяжении всего времени обучения в техникуме или колледже. От «вечных студентов» законодатели обезопасились федеральными государственными образовательными стандартами, которые определяют сроки получения среднего профессионального образования. Для каждой специальности они разные.

Реклама в газетах

Газеты и журналы, не являющиеся рекламными, получили право размещать еще больше коммерческой информации. Если раньше объем не мог превышать 40%, то с 1 января под рекламу издатель может отдать 45% площади номера. Изменения в законе призваны поддержать СМИ в условиях кризиса.

ОСАГО

Все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны будут продавать электронные полисы. Закон ужесточает и ответственность покупателей. Если клиент указал неверные данные, и стоимость страховки получилась меньше, то компания в случае ДТП может взыскать с клиента выплату пострадавшему.

Перевозка детей

Организованные перевозки детей с 1 января 2017 года будут разрешены только автобусами не старше 10 лет, который соответствует техническим требованиям к перевозкам пассажиров и оснащен в тахографом, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Коллекторы

Новый закон четко оговаривает, на что имеют и не имеют право коллекторы по отношению к должникам. Итак, взыскатель долгов имеет право встречаться, звонить отправлять текстовые и голосовые, почтовые сообщения. Причем, не чаще двух раз в неделю и строго в период с 8 до 22 часов. Донимать третьих лиц - родственников и знакомых, коллектор имеет право только с согласия самого должника, равно как и передавать информацию о долге.

Налоги

С 1 января будут штрафовать граждан, которые не сообщают в Налоговую инспекцию сведения об имуществе, которое облагается налогом - недвижимости или транспортном средстве. Наказание составит 20% от неуплаченной суммы. Если у вас есть неучтенные объекты, то выгодно заявить о них до 31 декабря 2016 года, в таком случае, налог за предыдущие годы, что вы владели имуществом, не насчитают. После 1 января придется заплатить за три предшествующих года (либо за срок владения, если он меньше) и штраф.

Оружие

Минздрав изменил порядок получения справки на право владения оружием. Так теперь нужно будет проходить химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических веществ. Проходить психиатра или нарколога можно будет исключительно по месту пребывания.

Приватизация

1 марта 2017 года заканчивается срок бесплатной приватизации жилья. После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года. Не исключено, что сроки бесплатной приватизации могут продлить, как это уже неоднократно было.

Источник: sntat.ru Автор: Дарья Турцева

Коментарии

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прислать новость

Если у вас есть новость о происходящем в нашем городе и его окрестностях, вы можете поделиться нею с помощью этой формы.

Сообщая о событиях, обязательно указывайте дату, приблизительное время (если это возможно) и точное место события, а также постарайтесь как можно более подробно описать обстоятельства.

Если фото или видео, относящиеся к событию, размещены где-то в интернете, не забудьте указать ссылки на них в своем сообщении.


* Под статьей будет указана Ваша фамилия и имя как автора, если автор кто то другой укажите здесь его Ф.И.О.


* Для уточнения достоверности информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Краткий заголовок, ~ 160 символов с пробелами.


* Желаемая (не обязательно) длина текста не менее 500 символов с пробелами.

Вы можете приложить до 3 фотографий, видео или документы размером не более 5 Мб каждая.

Если у вас есть больше фотографий, фотографии большего объема или видеоролики о происшествии, пожалуйста, присылайте их на mail@типичная-елабуга.рф, указывая те же личные данные, что и в форме.

Приемлемые типы файлов:
Фото: JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF
Видео: AVI, MOV, mp4, WAV
Документы: PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX
Аудио: MP3




* Укажите дату когда произошло событие


* Поля обязательны к заполнению.
Администрация сайта оставляет за собой право публикации материала.

×
Афиша Елабуги

Подписавшись на рассылку «Афиша Елабуга», Вы будете моментально получать на электронную почту новости о запланированных мероприятиях, времени и месте его проведения.

Мы поможем Вам не пропустить интересующие Вас события.

На данный момент число подписчиков: 39

 

  

 

* Рассылка срабатывает моментально после размещения информации на сайте о новом мероприятии. При этом, за день на вашу почту может быть выслано несколько писем.

 

×
Предложить свое мероприятие

Если Вы проводите различные мероприятия, и они могут быть полезны или интересны для жителей города Елабуга, то мы можем разместить Ваше мероприятие в нашем календаре совершенно бесплатно.

Решение о публикации мероприятия будет принято Администрацией сайта после рассмотрения предложенной информации. После того как ваше предложение пройдет проверку, на Вашу почту придет уведомление об одобрении.

 


* Укажите свое имя


* Возможно понадобится для уточнения информации, если это будет необходимо.


* Электронная почта необходима для связи, и на нее будет выслана ссылка страницы с вашей статьей (в случае публикации статьи).


* Желаемая длина заголовка ~ 50-65 символов с пробелами, он должен отображать суть мероприятия.


* Рекомендуемая длина описания ~ 250 символов с пробелами.


* Дата проведения мероприятия с по


Введите точное время начала и окончания мероприятия. Пример: 18:00-19:00.

* Введите телефон для справок, или любую другую контактную информацию. Телефонный номер с кодом города.


* Введите полный адрес проведения мероприятия. Пример: г. Елабуга, пр. Нефтяников д. 888.


* Максимальный размер изображения 2 Мб.
Добавить фото:



Никто кроме администрации сайта не будет видит данный комментарий.

* Поля обязательные для заполнения.

×