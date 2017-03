В России хотят ввести два новых налога. С 2019 года предлагается вернуть налог с продаж, который должен стать альтернативой инициативе Минфина поднять ставку НДС до 22%. Кроме того, облагаться подоходным налогом будут полученные, но неоплаченные услуги связи, ЖКХ, банков, перешедшие в разряд безнадежных долгов.

Введение налога с продаж, который действовал ранее в России, но был отменен из-за недовольства бизнеса, обсуждает правительство. Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм. Отмечается, что ввести налог с продаж стало значительно легче с появлением контрольно-кассовой техники, работающей онлайн.

Как пишет "Газета.ру", данная инициатива пока плохо просчитана и на официальных межведомственных совещаниях не прорабатывалась. Но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития.

Также налогом будут облагаться долги за поставленные услуги. Данную практики уже вводят операторы связи, направив в налоговую службу данные о должниках. "Полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности признаются получением экономической выгоды пользователем", – сообщил "Ростелеком" своим клиентам.

Аналогичное сообщение также получили клиенты "ВымпелКома" и "МегаФона", передает РБК. "Согласно налоговому законодательству, списание безнадежной задолженности по полученным работам, услугам и поставленным товарам физического лица признается его доходом и подлежит обложению НДФЛ. ​Сейчас мы организуем процесс информирования физических лиц о списании их задолженности", – пояснил представитель оператора связи.

