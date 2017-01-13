Жителям Татарстана за 2016 год оказано более 83 млн электронных услуг
За 12 месяцев 2016 года жителям Татарстана более 83 млн электронных услуг, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наиболее популярными сервисами стали:
- Проверка успеваемости ребенка в муниципальном общеобразовательном учреждении (дневник);
- Проверка наличия и оплата штрафов за нарушения ПДД;
- Запись на прием к врачу;
- Оплата коммунальных услуг, ввод показаний счетчиков;
- Проверка баланса школьной карты;
- Оплата сотовой и домашней связи, интернета, телевидения.
В целом, пользователям доступны 240 государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронном виде. Для их получения необходимо завести на Портале госуслуг личный кабинет.
Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ