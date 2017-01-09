Звонивший также сообщил, что готов внести предоплату за жилье и запросил данные банковской карты пенсионерки. Женщина, не раздумывая, сообщила все реквизиты, после чего с ее карточки были сняты денежные средства в размере 206 000 рублей.

Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности мошенника. Известно, что абонентский номер звонившего зарегистрирован на территории Самарской области.

Еще одной жертвой аферистов, действующих под предлогом покупки товаров на различных сайтах объявлений, стал 45-летний житель Казани. 26 декабря ему позвонил неизвестный и пожелал купить картину, о продаже которой узнал в интернете. Однако для совершения сделки звонивший попросил продавца перечислить на указанные им абонентские номера денежные средства. В общей сложности мужчина перечислил мошеннику 69 000 рублей, после чего «покупатель» перестал выходить на связь. Житель Казани немедленно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Еще один прием, широко используемый аферистами – разблокировка банковской карты. В конце декабря 63-летняя казанская пенсионерка получила такое смс-уведомление. В сообщении также был указан контактный номер телефона, позвонив по которому можно провести разблокировку карты. Женщина набрала номер, в результате с ее карты были сняты более 15 000 рублей. Поняв, что ее обманули, пенсионерка немедленно обратилась в полицию. Оперативники установили, что абонентский номер звонившего зарегистрирован на территории Курганской области. Проводятся мероприятия по установлению личностей мошенников.

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников:

- если Вам на телефон пришло смс-сообщение от неизвестного абонента или позвонил неизвестный человек, не спешите выполнять его просьбы;

- если Вам позвонил незнакомец, представился полицейским и сообщил, что ваш ближайший родственник совершил уголовное правонарушение, либо стал виновным ДТП и, чтобы помочь ему избежать уголовного наказания, нужно перечислить определенную сумму денег на банковскую карточку, номер которой сообщается сразу же по телефону, знайте - вы имеете дело с мошенником. Немедленно свяжитесь с родственником, о котором шла речь, и убедитесь в достоверности полученной информация;

- о подобных звонках немедленно сообщайте в полицию по телефону 02.

Если Вы все-таки стали жертвой мошенников – незамедлительно сообщите в полицию по телефонам «02» или «112».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан