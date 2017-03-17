СКР возбудил уголовное дело против жителя поселка Свердловец Нижнекамского района, который случайно обварил жену кипятком. В результате женщина от тяжелых травм скончалась, сообщил KazanFirst собеседник в правоохранительных органах.

3 января семейная пара выпивала дома. На плите стояло ведро с кипятком. 34-летний мужчина решил отнести воду в сарай для скотины, но не удержал ведро и уронил. Сидевшая рядом с плитой 30-летняя женщина получила ожоги 75% тела. Ее госпитализировали в БСМП Набережных Челнов.

15 февраля она скончалась. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчина находится под подпиской о невыезде. У погибшей осталась дочь-дошкольница.