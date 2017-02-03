Информируем Вас о том, что на сегодняшний день официально заработал информационный ресурс для малых и средних предпринимателей – Бизнес-навигатор МСП.

Бизнес-навигатор МСП – это бесплатный ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес, и работать честно, легально, платить все налоги и отчисления, зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей.

Бизнес навигатор МСП содержит данные обо всех существующих видах поддержки, реализуемой в субъектах Российской Федерации и муниципалитетах (финансовой, имущественной, консультационной, информационной), а также продуктах, предлагаемых финансовыми институтами и другими организациями, занимающимися поддержкой МСП, с возможностью выбора мер поддержки по параметрам бизнеса – отрасли, местоположению, размеру, стадии развития.

Функционал Бизнес-навигатора МСП базируется на данных о более чем 5000 реальных успешных предприятий малого бизнеса и параметрах франшиз, проверенных экспертами отраслевых профессиональных объединений, официальных статистических данных, открытых данных органов государственной и муниципальной власти.

С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного по принципу «одного окна», Вы можете:

- Выбрать бизнес

- Рассчитать примерный бизнес-план

- Найти, где взять кредит и оформить гарантию

- Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

- Подобрать в аренду помещение для бизнеса

- Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.