Организация «Хрюши против» более 6 лет стоит на страже свежих и качественных продуктов. Волонтеры проекта уже в 15 городах России ежедневно ведут борьбу с недобросовестными продавцами и обманом покупателей. В 2016 году организация стала международной, открылось отделение в Республике Беларусь.

К сожалению, очищающие рейды от просроченных продуктов не всегда заканчиваются мирно. В частности, 13 января 2017г. волонтеры «Хрюши против» в городе Лениногорск республики Татарстан посетили магазин торговой сети «Шифа», где сотрудники напали на активистов и в грубой форме забрали найденные просроченные продукты.

Но на этом инцидент не закончился. Владелец сети «Шифа», Сайфутдинов Антон Ринатович, будучи «местным авторитетом» города грозился волонтерам уголовным делом и отчислением из учебных заведений. И вот, 28 января 2017 года, одного из участников организации «Хрюши против» г.Лениногорск Самарина Данилу, студента Лениногорского нефтяного техникума (ЛНТ) вызвали к социальному педагогу, где зачитали письмо от коммерческого директора ТС «Шифа», озвучили позицию директора техникума и мэра города, что студента следует отчислить из учебного заведения по причине участия в мероприятиях организации «Хрюши против», хотя успеваемость и поведение у Данилы прилежные. Комиссия по данному вопросу назначена на 4 февраля 2017г.

Мы живем в стране, где действуют законы, где нельзя отчислять студента за его гражданскую позицию и хобби вне стен учебного заведения, за его желание правомерными способами бороться с просроченными продуктами и нарушениями в сфере защиты прав потребителей.

И в целом, сама ситуация, где директор магазина решает такие вопросы, вызывает шок.

Сегодня, 30.01.2017г. мы обратились с открытыми письмами Министру образования РФ, Уполномоченному по правам человека РФ, Президенту Республики Татарстан с просьбой взять ситуацию на контроль и не допустить произвола на местах.