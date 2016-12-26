Республике Татарстан в 2016 году закончено действие программ по строительству модульных ветеринарных пунктов, модульных-блочных административно-жилых комплексов для уполномоченных полиции, капитальный ремонт машинотракторных парков.

Об этом заявил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Ирек Файзуллин сообщил, что на 2017 год запланирована реализация новых программ - по инфраструктурному развитию садоводческих некоммерческих товариществ, строительству зданий исполнительных комитетов поселений МО, модернизации систем водоотведения и инженерных сетей, ремонт муниципальных архивов. Кроме того, программа по строительству спортплощадок дополнена устройством блочных модульных лыжных баз.

Подводя предварительные итоги уходящего 2016 года, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ традиционно озвучил цифры по охране труда. Так, в текущем году зафиксировано 32 несчастных случая в отрасли, что значительно меньше, чем в прошедшие годы (в 2015 году – 44, в 2014 году – 57).

Ирек Файзуллин доложил о ходе реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Эту программу планируется завершить в 2017 году.

Что касается ввода жилья, то на протяжении пяти последних лет в Республике Татарстан вводится в эксплуатацию порядка 2 млн. 400 тыс. кв. м. жилья, напомнил глава Минстроя РТ. Он также сообщил, что на 23 декабря 2016 года в республике введено 2 млн. 276,6 тыс. кв. м жилья.

При этом план ввода жилья по Республике Татарстан планируется выполнить в полном объеме - 2 млн. 406 тыс. кв. м - к 28 декабря 2016.

В рамках реализации программы жилищного строительства в 2016 году в республике построено 18 тыс. 550 квартир в многоквартирных домах, в том числе по программе Государственного жилищного фонда РТ (ГЖФ РТ) - 5 тыс. 816 квартир. Построено 9350 индивидуальных жилых домов.

По словам Ирека Файзуллина, обеспеченность жильем на одного жителя Республики Татарстан составила 25,6 кв. метра (для сравнения: по России данный показатель составляет 24,4 кв. м на одного жителя).

В республике также завершены все программы 2016 года по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Так, 186 семей (773 человека) смогли улучшить жилищные условия на средства федерального и республиканского бюджетов в сумме 311,3 млн. рублей.

Республиканские программы строительства социально-культурных объектов завершены в полном объеме. В результате в 2016 году построено 370 и капитально отремонтировано 211 объектов на сумму 1,3 млрд. рублей.

В том числе построено 45 сельских клубов общей мощностью 3100 мест; 5 домов культуры общей мощностью 1200 мест; 188 универсальных спортивных площадок; 40 участковых ветеринарных пунктов; 73 объекта здравоохранения (в том числе 60 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 патологоанатомических отделений, 3 врачебных амбулатории).

В уходящем году в Татарстане отремонтировано 848 многоквартирных жилых домов общей площадью 5 млн. кв. метров, свои жилищные условия улучшили 198 тыс. 225 граждан.

Сегодня муниципальные образования ведут работу по подписанию актов ввода в эксплуатацию домов после капитального ремонта.

Далее Ирек Файзуллин сообщил, что в рамках капитального ремонта объектов социальной сферы в 2016 году было реализовано 9 программ. Так, было капитально отремонтировано 148 объектов образования (80 общеобразовательных школ, 15 коррекционных школ, 53 детских сада), 9 детских оздоровительных лагерей, 8 ресурсных центров (колледжей), а также 43 сельских дома культуры, 26 подростковых клубов, 78 зданий советов поселений, 29 стационарных организаций социального обслуживания республики.

Кроме того, в уходящем году в республике капитально отремонтировано 293 коровника, 115 машинотракторных парков, 29 овощехранилищ и построено 129 силосно-сенажных траншей по программам Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Что касается программы благоустройства водоохранных зон, то в 2016 году было запланировано обустройство 21 объекта в 20 муниципальных образованиях. Завершены работы на 19 объектах из 21, на 2 объектах завершение работ перенесено на 2017 год.

По программе «Парки и скверы» на сегодня завершен 41 объект из 42.

Работы по программе «Доступная среда» завершены на всех запланированных 46 объектах. Индикатор доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры составляет 44,6%, что выше планового показателя на 2016 год.

Всего в 2016 году реализовано 35 программ по строительству и капитальному ремонту объектов с объемом финансирования на сумму более 11 млрд. рублей из республиканского бюджета.

В 2017 году выполнение программ предполагается ориентировочно в тех же объемах – это 34 программы на сумму более 11,2 млрд. рублей из бюджета Республики Татарстан.

Источник: Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина.