С 13 по 22 марта 2017 года в Татарстане проходит декадник по профилактике туберкулеза, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается с 1982 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. С 1998 года этот день получил официальную поддержку ООН.

Символом Дня борьбы с туберкулезом была выбрана белая ромашка, как символ здорового дыхания.

По данным ВОЗ каждую секунду на планете инфицируется один человек. Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. В 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, умерли от этой болезни 1,8 миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ).

Более 95% случаев смерти от туберкулеза происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. По оценкам, за период с 2000 по 2015 год благодаря диагностике и лечению туберкулеза было спасено 49 миллионов человеческих жизней.

Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха. Передается инфекция в основном воздушно-капельным путём. То есть, возбудитель заболевания передается от больного к здоровому человеку с капельками слюны (мокроты) при разговоре, кашле, чихании. Во внешней среде возбудитель заболевания способен сохранять свою жизнедеятельность довольно длительное время на различных предметах с высохшими частицами мокроты. Реже заражение происходит алиментарным (при употреблении в пищу зараженных продуктов) и контактным путем. Необходимо помнить, что туберкулез при своевременном выявлении и четком выполнении рекомендаций врача является излечимым заболеванием.

Симптомы, при которых необходимо сразу же обратиться к врачу, особенно, если хотя бы один из них сохраняется в течение 3 недель:

Быстрая утомляемость и появление общей слабости. Снижение или отсутствие аппетита, потеря веса. Повышенная потливость, особенно под утро. Появление одышки при небольших физических нагрузках. Незначительное (до субфебрильных цифр), но длительное повышение температуры. Кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью.

Необходимым условием для быстрого и полноценного излечения больных является раннее и своевременное выявление больных туберкулёзом. Раннее выявление туберкулеза играет ведущую роль в предупреждении распространения инфекции, так как больные с запущенными формами туберкулёза опасны для окружающих в эпидемическом отношении.

Основными методами раннего выявления туберкулеза являются проведение туберкулиновой пробы Манту у детей и флюорографическое обследование у взрослых.

Большое профилактическое значение имеют массовые флюорографические обследования взрослого населения. Каждый житель нашей республики должен заботиться о своем здоровье и проходить флюорографическое обследование не реже 1 раза в год, а если при этом он относится к группам населения с повышенным риском заражения, то чаще.

Туберкулёзная палочка, как и возбудитель любой другой инфекции, прежде всего, поражает ослабленный организм, поэтому важно уделять внимание повышению устойчивости организма к инфекции. Этому способствуют, полноценное в количественном и качественном отношении питание (особенно детей), отдых, отказ от вредных привычек (в первую очередь, от курения), занятия физкультурой, закаливающие процедуры, достаточное нахождение на свежем воздухе, соблюдение правил личной гигиены и гигиены помещений, положительный эмоциональный настрой.