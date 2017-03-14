С 13 по 22 марта 2017 года в Татарстане проходит декадник по профилактике туберкулеза, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается с 1982 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. С 1998 года этот день получил официальную поддержку ООН.
Символом Дня борьбы с туберкулезом была выбрана белая ромашка, как символ здорового дыхания.
По данным ВОЗ каждую секунду на планете инфицируется один человек. Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. В 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, умерли от этой болезни 1,8 миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ).
Более 95% случаев смерти от туберкулеза происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. По оценкам, за период с 2000 по 2015 год благодаря диагностике и лечению туберкулеза было спасено 49 миллионов человеческих жизней.
Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха. Передается инфекция в основном воздушно-капельным путём. То есть, возбудитель заболевания передается от больного к здоровому человеку с капельками слюны (мокроты) при разговоре, кашле, чихании. Во внешней среде возбудитель заболевания способен сохранять свою жизнедеятельность довольно длительное время на различных предметах с высохшими частицами мокроты. Реже заражение происходит алиментарным (при употреблении в пищу зараженных продуктов) и контактным путем. Необходимо помнить, что туберкулез при своевременном выявлении и четком выполнении рекомендаций врача является излечимым заболеванием.
Симптомы, при которых необходимо сразу же обратиться к врачу, особенно, если хотя бы один из них сохраняется в течение 3 недель:
- Быстрая утомляемость и появление общей слабости.
- Снижение или отсутствие аппетита, потеря веса.
- Повышенная потливость, особенно под утро.
- Появление одышки при небольших физических нагрузках.
- Незначительное (до субфебрильных цифр), но длительное повышение температуры.
- Кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью.
Необходимым условием для быстрого и полноценного излечения больных является раннее и своевременное выявление больных туберкулёзом. Раннее выявление туберкулеза играет ведущую роль в предупреждении распространения инфекции, так как больные с запущенными формами туберкулёза опасны для окружающих в эпидемическом отношении.
Основными методами раннего выявления туберкулеза являются проведение туберкулиновой пробы Манту у детей и флюорографическое обследование у взрослых.
Большое профилактическое значение имеют массовые флюорографические обследования взрослого населения. Каждый житель нашей республики должен заботиться о своем здоровье и проходить флюорографическое обследование не реже 1 раза в год, а если при этом он относится к группам населения с повышенным риском заражения, то чаще.
Туберкулёзная палочка, как и возбудитель любой другой инфекции, прежде всего, поражает ослабленный организм, поэтому важно уделять внимание повышению устойчивости организма к инфекции. Этому способствуют, полноценное в количественном и качественном отношении питание (особенно детей), отдых, отказ от вредных привычек (в первую очередь, от курения), занятия физкультурой, закаливающие процедуры, достаточное нахождение на свежем воздухе, соблюдение правил личной гигиены и гигиены помещений, положительный эмоциональный настрой.