В Мамадышском районе пройдет необычное мероприятие – фестиваль креативных санок SunnyФЕСТ.

Региональная общественная организация «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» совместно с Исполнительным комитетом Мамадышского муниципального района Республики Татарстан проводят открытый фестиваль креативных самодельных санок SunnyФЕСТ - веселый зимний фестиваль, который сочетает в себе традиционное русское катание на санях со снежной горы с креативом и творчеством. Чтобы создать сани для фестиваля, участникам нужно будет пофантазировать.

Авторы проекта SunnyФЕСТ – Мамадышское отделение АМО РТ – приглашают не только посмотреть на настоящее дефиле сказочных санок, но и принять в нем участие. Участниками может быть молодежь из любого города, села и района в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку на участие на адрес электронной почты Ainuraglym@mail.ru. Заявки на участие принимаются до 21 января. Вся информация по заполнению заявок представлена в Положении соревнований фестиваля. Более подробную информацию можно уточнить по телефону: сот. +79274703615, раб. 8(85563)3-15-78.

Готовить свои сани к мегаспуску нужно уже сейчас. Например, начать с дизайна: чем необычнее сани и фееричнее спуск, тем больше шансов на победу. Важное условие, - ваши сани должны быть безопасными.

Победителей определит голосование и компетентное жюри. Главными критериями отбора являются интересная конструкторская идея саней, креативная экипировка, дальность спуска саней до финишной отметки и необычный перфоманс перед спуском. Сани команд будут оцениваться по следующим номинациям:

«Где это видано?!» (Самые креативные сани).

«Креатив!» (Креативность выступления и костюмов).

«Как по маслу!» (Самый быстрый спуск с горы).

Приз зрительских симпатий.

Победитель в каждой номинации получит диплом победителя, памятный суперприз и денежный сертификат.

Соревноваться будут не только молодежные команды. Побороться за первое место в звании «Самое креативное предприятие» приедут команды из молодых работников крупных предприятий пищевой промышленности Республики Татарстан: 5 юношей и 5 девушек, в возрасте от 18 до 35, проработавшие в данном хозяйств не менее шести месяцев. Команды будут соревноваться в следующих испытаниях:

- «Первый блин не комом!». Представителю каждой команды за 20 минут нужно суметь приготовить оригинальное блюдо из блинов.

- «Запрягай». Участникам предстоит на время запрячь лошадь в сани.

- Эстафета «Будут сани – поедем и сами» будет оценивать физическую подготовку команд. А в испытании «Где блины, тут и мы» участникам нужно будет как можно быстрее съесть 100 блинов.

И последнее испытание, название которого говорит сам за себя, «Каковы сани, таковы и сами». Перед спуском традиционное выступление с творческим номером от каждой команды-участницы.

SunnyФЕСТ станет не только соревнованием, но и настоящим новогодним праздником. Фестиваль состоится при любой погоде, 28 января, и сделать на SunnyФЕСТе можно будет всё сразу: отдохнуть с детьми и прокатиться на санях с горы, выиграть призы, вкусно покушать, принять участие в мастер-классах от представителей народных промыслов и зарядиться позитивом и новогодним настроением. Специально для гостей будет работать фотозона, где можно будет сделать памятные фотографии со снеговиками и другими сказочными героями и музей санок. Веселые аниматоры и конкурсы ждут самых маленьких гостей фестиваля на детской зоне. Тюнингуйте свои сани, собирайте друзей и удивляйте всех 28 января в Мамадыше. Начало в 11:00!

Место проведения мероприятия: Республика Татарстан, город Мамадыш, пересечение улиц Советская и М. Джалиля (центральная, пешеходная улица города).

Электронная почта: Ainuraglym@mail.ru

Телефон: +7 (927) 470-36-15, 8 (85563) 3-15-78

Подробности на сайтах http://мамадыштур.рф/ , http://amo-rt.tatarstan.ru/rus/sunnyfest.htm

Источник: Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан