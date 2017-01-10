В Татарстане планируется создать кооператив, специализирующийся на выращивании и продаже ягодных культур (клубника, малина, смородина). Объем закупки только клубники составит до 600 тонн в год.

Участники кооператива смогут пройти обучение и получить в аренду земельные участки на долгосрочный период в Зеленодольском и Альметьевском муниципальных районах РТ.

Заявки принимаются до 15 февраля 2017 года.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 89033402000.