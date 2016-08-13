Татарстан 

В Татарстане из-за экономии бюджета ликвидируют Республиканский центр социальной реабилитации слепых

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Типичная Елабуга. В Татарстане из за экономии бюджета ликвидируют Республиканский центр социальной реабилитации слепых

Как стало известно, правительство  Татарстана намерено ликвидировать Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих. Проект постановления кабмина РТ есть в распоряжении редакции.

В документе сообщается, что цель ликвидации — «оптимизация инфраструктуры отрасли социальной защиты республики Татарстан и повышение эффективности расходов бюджета».

Учреждение намерены ликвидировать уже 1 января 2017 года. В постановлении говорится, что отныне социальные услуги инвалидам по зрению будут предоставляться подведомственным минтруда РТ центром реабилитации инвалидов.

Высвобождаемые после ликвидации центра деньги власти республики предлагают перенаправить на «повышение зарплаты работников учреждения социального обслуживания населения» в Татарстане.

Разработчик проекта — ведущий советник отдела организации системы социального обслуживания минтруда и соцзащиты РТ Алексей Кондаков.

«Причина его ликвидации — представительства центра располагаются в помещениях, не отвечающих санитарным требованиям и противопожарной безопасности», — говорит он. По его словам, помещения, как правило, находятся в собственности либо федерального общества слепых, либо в муниципальной собственности. Некоторые их них располагаются в «каких-то клубах, и даже есть центры в производственных помещениях», добавляет собеседник.

Он отмечает, что плачевное состояние центров для слепых характерно для всех городов республики. Кондаков заверяет, что функционал ликвидируемого учреждения перейдёт подведомственному минтруда РТ центру реабилитации инвалидов.

Типичная Елабуга. В Татарстане из за экономии бюджета ликвидируют Республиканский центр социальной реабилитации слепых

В связи с реорганизацией, в центре для инвалидов будут введены «дополнительные штатные единицы» специально для слепых и слабовидящих инвалидов.

Всего у ликвидируемого центра по Татарстану насчитывается 225 «полустационарных мест»: он также оказывал услуги по реабилитации на дому.

По словам Кондакова, под сокращение попадёт только административно-управленческий персонал. Персонал по работе со слепыми и слабовидящими будет сохранён, но уже в центре реабилитации инвалидов.

Собеседник говорит, что сейчас в состоянии разработки вопрос о приобретении для слепых как минимум трёх автобусов. Один из них предполагается прикрепить к реабилитационному центру инвалидов «Восхождение» в Казани, второй — к центру «Изгелек» в Набережных Челнах, а третий автобус выслать в Альметьевский центр для инвалидов.

«По транспорту мы планируем, чтобы не только к слепым домой ходить, но и чтобы привозить в их центр», — говорит Кондаков.

«Я не в первый раз слышу о намерении ликвидировать наш центр [по реабилитации для слепых в Набережных Челнах]. Состояние нашего центра тоже было плачевное, но сейчас сделан капитальный ремонт, и он в чем-то даже лучше нашего реабилитационного центра [«Изгелек»]», — рассказывает руководитель набережночелнинской организации Всероссийского общества слепых Андрей Челноков.

Типичная Елабуга. В Татарстане из за экономии бюджета ликвидируют Республиканский центр социальной реабилитации слепых

По его словам, ранее местные организации Республиканского центра для слепых и слабовидящих были подведомственны минобразования РТ. Но затем в ведомстве решили, что реабилитационные центры для инвалидов не относятся к сфере образования. Их передали минтруда РТ.

Изменения привнесли сокращение финансирования центра, рассказывает Челноков. «У нас увеличили количество людей на одного преподавателя. Раньше на одну ставку приходилось пять человек, а сейчас — девять», — рассказывает собеседник. В центре в Челнах сейчас работает три преподавателя.

Плюс же перехода от одного министерства к другому — снятие ограничения возраста для учеников. Сейчас центр для незрячих посещают люди и старшего возраста.

Челноков рассказывает, что центр для инвалидов «Изгелек» удобен для слепых инвалидов, но им трудно будет преодолеть расстояние между ним и остановкой. «Там маленькая-маленькая тропиночка, зимой она, как правило, занесена. Туда не ведёт никакая тактильная плитка. Слепой человек до “Изгелек” не дойдёт», — сетует Челноков.

Ильнур Ярхамов — Казань

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