Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Заря» - арендатора ТК «Адмирал» Гусейна Гахраманова, его заместителей Николая Каекина и Гюльгусейна Наджафова, генерального директора ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина, начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП РФ по Республике Татарстан Жанны Алпаровой, бывшего пристава-исполнителя Минзили Сафиной, специалиста региональной инспекции Государственного строительного надзора Галии Исаевой и пятерых рабочих Наиля и Нияза Габдулхаевых, Фирдината Ульданова, Альберта Халикова и Фаниса Мухаметханова.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда или иного судебного акта), ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации), ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 327 УК РФ (подделка документов), ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий), 293 УК РФ (халатность).

Напомним, 11 марта 2015 года около 12 часов 50 минут в городе Казани произошел пожар и обрушение здания ТК «Адмирал», в результате чего 19 человек погибли, 61 получил травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.

По данным следствия, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности.

Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, место возникновения очага пожара находилось на крыше одноэтажной пристройки в районе входа № 1 ТК «Адмирал». Технической причиной пожара явилось воспламенение пенополиуретана сэндвич-панели и (или) гидроизоляционных материалов на основе битума от внешнего источника. Нагрев материалов до температуры воспламенения был обусловлен прогревом гидроизоляционных материалов при проведении работ по герметизации и защите от атмосферных осадков кровли пристройки, в месте ее примыкания к стене основного здания. Также причиной обрушения конструкций, приведшей к гибели людей в здании ТК «Адмирал», в зоне, расположенной до деформации шва здания, стало воздействие на них высоких температур в результате пожара. Условиями, способствовавшими прогрессирующему быстротечному обрушению конструкций здания, явилось отсутствие обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях; отсутствие расчетов по несущей способности стропильных и подстропильных ферм, которые необходимо было выполнить исходя из того факта, что в здании был проведен комплекс работ по его реконструкции, в том числе по переустройству инженерных коммуникаций.

Кроме того, согласно выводам строительно-технической экспертизы, ТК «Адмирал» не мог соответствовать требованиям, предъявляемым к торговым объектам: строительные работы на нем еще не были завершены; объект по своему техническому оснащению и объемно-планировочным параметрам не соответствовал требованиям, предъявляемым СНиП к объектам торгового назначения; несущие конструкции металлических ферм должны были иметь сплошное покрытие специальными защитными составами, увеличивающими их огнестойкость.

Также не во всех пристроенных помещениях был произведен монтаж автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Автоматическая установка пожаротушения находилась в технически неисправном состоянии. Строительные материалы, используемые в конструкциях пристройки ТК и основного здания относятся к группе горючих материалов.

В настоящее время потерпевшими признано 703 лица: из которых 19 человек погибли; 61 потерпевшему причинен физический вред; 618 потерпевшим причинен имущественный ущерб; 4 юридическим лицам причинен имущественный ущерб, из них 609 предъявили исковые требования о возмещении имущественного ущерба, и они признаны гражданскими истцами. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим физическим лицам составляет 1,5 миллиарда рублей; юридическим лицам - 2,9 млн рублей.

Потерпевшими предъявлены требования о возмещении им морального вреда на сумму 11,27 миллиарда рублей.

Кроме того, согласно сведениям из республиканского ГУ МЧС РФ и кабинета министров республики, финансовые затраты, потраченные на ликвидацию и устранение пожара в ТК «Адмирал», составляют 11,9 млн рублей, объем затрат предприятий РТ при устранении последствий пожара в ТК «Адмирал» составляет 64,6 млн рублей.

В связи с необходимостью проведения большого объема следственных действий на первоначальном этапе расследования была сформирована межрегиональная группа следователей из Ульяновской области, республик Марий Эл, Башкортостан, Удмуртия, Чувашской Республики и др.

Следствием проделан колоссальный объем работы. Допрошено более 700 потерпевших и 900 свидетелей; проведено более 170 судебных экспертиз; произведены выемки, обыски, осмотры предметов и документов; назначена и проведена налоговая проверка по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Заря», осуществлены другие следственные и процессуальные действия, направленные на полноту и всесторонность расследования. Объем уголовного дела составляет 344 тома, в том числе обвинительное заключение - 77 томов. Фигуранты знакомились с материалами уголовного дела целый год - с января по декабрь 2016 года.

Причастность к совершению преступления признали Халиков и Мухаметханов. Остальные либо признали частично, либо не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении Наджафова, Гахраманова, Каекина и Ульданова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальным, за исключением Алпаровой, - в виде домашнего ареста.

Необходимо отметить, что уголовное дело находилось на личном контроле Председателя Следственного комитета России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Источник: пресс-служба СКР по РТ