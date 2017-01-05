Безопасность МЧС Татарстан 

В преддверии Рождества Христова храмы Республики Татарстан проверены на предмет пожарной безопасности

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В преддверии православного праздника Рождества Христова Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан спланирован и проводится комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности мест проведения рождественских праздничных мероприятий.

Проведение рождественских праздничных мероприятий на территории Республики Татарстан запланировано на 242 объектах Русской Православной Церкви (217 объектов – храмы, соборы, церкви, монастыри, и 25 объектов – приходы, молебные дома, часовни).

Обследования проведены на всех задействованных культовых учреждениях. Руководителям объектов вручены предписания для устранения недостатков. О результатах проводимых проверок направлено 33 информации, из них 13 в органы власти, 17 информаций в епархии и настоятелям церквей Татарстанской Митрополии РПЦ и 3 в органы прокуратуры.

В ходе проверок со священнослужителями и обслуживающим персоналом культовых объектов проведены противопожарные инструктажи по мерам пожарной безопасности с охватом 1 1728 человек и проведены 211 практических тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара с общим охватом 2 220 человек.

На 195 объектах проведения Рождественских праздничных мероприятий организовано дежурство более 200 сотрудников и работников различных видов пожарной охраны (из них 83 сотрудника ФГПН).

Работа по обеспечению пожарной безопасности рождественских праздничных мероприятий продолжается и находится на постоянном контроле ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Работа по обеспечению пожарной безопасности рождественских праздничных мероприятий продолжается и находится на постоянном контроле ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Напомним, с 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года введен особый противопожарный режим на территории Республики Татарстан, тем самым повышена ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушения требований пожарной безопасности. Соответствующее постановление № 886 от 2 декабря 2016 года подписал Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. Особый противопожарный режим устанавливается в целях обеспечения пожарной безопасности новогодних праздничных мероприятий, жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 25 Закона Республики Татарстан от 18 мая 1993 года № 1866-ХХП «О пожарной безопасности».

В связи с проведением новогодних и рождественских праздников весь личный состав Главного управления МЧС России по Республике Татарстан с 20 декабря переведен на усиленный вариант несения службы в режиме «Повышенной готовности». Обеспечено дополнительное дежурство сотрудников и работников пожарной охраны, а также пожарной техники.  

Источник: пресс-служба МЧС по РТ

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