5 января на территории Республики Татарстан было выявлено 20 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, 14 фактов выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 81 факт перевозки детей без детских удерживающих устройств, 243 факта игнорирования ремней безопасности.

Всего за пять дней января в республике произошло 52 ДТП, в которых погибли пять и пострадали 78 человек. В ом числе в Казани произошло 16 ДТП, где 17 человек получили различные телесные повреждения.

Так, 5 января в 12.40 на 17 км автодороги Казань-Ульяновск, водитель автомобиля «Рено Логан», 1958 года рождения, по предварительным данным, в нарушение п.п. 9.1, 10.1 ПДД не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ-3705. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» от полученных травм скончался на месте ДТП.