1 февраля в Казани начинается XXXV Международный оперный фестиваль имени Ф.Шаляпина. Первый спектакль фестивальной афиши 2017 года – опера П.Чайковского «Пиковая дама» в постановке художественного руководителя государственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербург Опера» Юрия Александрова.

В фестивальной афише 2017 года также: «Евгений Онегин», «Мадам Баттерфляй», «Турандот», «Севильский цирюльник», «Реквием», «Трубадур», «Борис Годунов», «Травиата» и «Аида».

Шаляпинский фестиваль – старейший российский фестиваль оперного искусства, ставший брендом Татарстана. Фестиваль был основан в 1982 г. по инициативе директора театра Рауфаля Мухаметзянова. За небольшое время фестиваль приобрел статус всероссийского (1985) и международного (1991).

В афише каждого фестиваля представлены, как правило, собственные постановки ТАГТОиБ им.М.Джалиля, но главные партии в них исполняют приглашенные солисты: звезды оперной сцены, певцы, выступающие на лучших площадках мира, вокалисты и дирижеры, представляющие страны ближнего и дальнего зарубежья, а также крупнейшие театры России.