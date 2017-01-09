Образование Татарстан 

В 2017 году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 146 образовательных учреждений

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В 2017 году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 146 образовательных учреждений: 29 муниципальных и 7 коррекционных школ, а также 110 детских садов. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В работе принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

Ирек Файзуллин отметил, что в 2016 году в строительной отрасли республики был зафиксирован 31 несчастный случай, из них 11 со смертельным исходом. По сравнению с 2015 годом количество ЧП сократилось на 30%, а за последние 4 года – и вовсе в 2 раза.

В течение 2016 года контрольно-надзорные органы регулярно осуществляли проверки строящихся объектов. Так, Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда проведено 1 тыс. 685 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 523 постановления на общую сумму 19 млн. 439 тыс. рублей.

И.Файзуллин сообщил, что по программе жилищного строительства в 2017 году в РТ планируется ввести 2 млн. 402 тыс. квадратных метров жилья. В том числе, по программе ГЖФ - 140 домов на 9 тыс.  453 квартиры, по линии многоквартирного инвестиционного жилья - 111 многоквартирных домов на 15 тыс. 609 квартир.

В этом году капитальный ремонт будет проведен в 998 многоквартирных домах общей площадью 6,2 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 232 тыс. 776 граждан.  

Жильем планируется обеспечить 305 детей-сирот, 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 50 молодых семей и 49 граждан в рамках  ФЦП «Жилище» (чернобыльцы, вынужденные переселенцы и пр.).

В рамках республиканской программы капитального ремонта и строительства детских оздоровительных лагерей на следующий год утверждено 11 объектов. В том числе капитальный ремонт 4-х, реконструкция 3-х и строительство 4-х ДОЛ. Также запланированы работы по капитальному ремонту 29 подростковых клубов и 44 учреждений культуры. 

На следующий год в Татарстане будет построено 120 спортивных площадок и обустроено 11 модульных лыжных баз. 

Ирек Файзуллин отметил, что в республике будут продолжены мероприятия по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению. Планируется построить 42 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 6 врачебных амбулаторий по модульной технологии и 5 патологоанатомических отделений. Также запланировано провести капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения и 8 амбулаторно-поликлинических учреждений.

По программе капитального ремонта учреждений социального обслуживания на 2017 предусмотрен капитальный ремонт 28 объектов. 

В рамках капитального ремонта создаваемых ресурсных центров (колледжей) будут восстановлены 10 объектов.

Также будет продолжена реализация программ по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Планируется капитально отремонтировать 331 коровник и 26 овощехранилищ, а также построить 127 силосно-сенажных траншей. 

Министр подчеркнул, что успешная реализация программ во многом зависит от своевременного предоставления необходимой исходно-разрешительной документации.

В завершение Рустам Минниханов призвал все коммунальные службы республики быть особо бдительными в период сильных морозов и держать ситуацию в сфере ЖКХ под чутким контролем. Сотрудники МЧС, по словам Президента РТ, должны организовать необходимую профилактическую работу в жилом секторе, в частности, по эксплуатации печей и обогревательных электроприборов.

Кроме того, обращаясь к главам муниципалитетов, Президент Татарстана поручил оперативно решать вопросы, связанные с уборкой снега и расчисткой дорог.

Источник: Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев

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