Татарстан 

В 2016 году в Республике Татарстан введено 2 млн. 406,5 тысяч квадратных метров жилья

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В 2016 году план ввода жилья в Республике Татарстан выполнен на 100,2% - 2 млн. 406,5 тыс.кв.м. жилья. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.

По словам Ирека Файзуллина, в этом году количество несчастных случаев в строительной отрасли удалось снизить на 30%. Инспекцией государственного строительного надзора РТ и Государственной инспекцией труда по РТ в 2016 году проведено 1 тыс. 685 проверок. По итогу вынесено 523 постановления об административной ответственности на сумму 19,4 млн. рублей. Серьезную работу выполнила саморегулируемая организация «Содружество строителей Республики Татарстан»: проведены проверки 842 организаций – членов СРО. К дисциплинарной ответственности привлечено 372 компании.

В республике продолжается профилактическая работа по охране труда. В 2016 году были проведены такие мероприятия, как объезды строящихся объектов, смотры-конкурсы по охране труда, заседания координационных советов в муниципальных образованиях по строительной отрасли, обучение руководителей и специалистов строительных организаций основам техники безопасности и пр.

Министр доложил, что по программе социальной ипотеки все работы выполнены в полном объеме. Всего построено 599 домов на 8 тыс. 472 квартиры.

В 2016 году новоселье справили 407 ветеранов Великой Отечественной войны. Также были обеспечены жильем 311 детей-сирот.

В рамках программ строительства инвестиционного жилья сданы в эксплуатацию 100 многоквартирных домов на  15 тыс. 300 квартир. Помимо этого, завершено строительство 9 тыс. 56 индивидуальных жилых домов.

Отдельно глава Минстроя РТ остановился на теме долевого строительства. Так, за 2016 год удалось сдать 6 проблемных объектов, в новые квартиры заселены 1 тыс. 97 дольщиков.

На 30 декабря 2016 года в полном объеме завершены шесть республиканских программ по строительству: «Сельские клубы», «Модернизация первичной медико-санитарной помощи в РТ», «Строительство участковых ветеринарных пунктов и ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства», «Универсальные спортивные площадки», «Административно-жилые комплексы для участковых уполномоченных полиции», «Строительство арендного жилья».

Из запланированных 848 многоквартирных домов капитальный ремонт выполнен на всех объектах.

Ирек Файзуллин сообщил, что на 2017 год предусмотрено строительство 2 млн. 402 тыс.кв.м. жилья. В том числе, по программе социальной ипотеки - 534,1 тыс.кв.м., многоквартирного инвестиционного жилья - 896,9 тыс. кв.м., малоэтажного жилищного строительства - 971 тыс. кв.м.

Министр напомнил, что в следующем году будут ужесточены требования в части строительства новых объектов. Обращаясь к руководителям муниципалитетов, он призвал в кратчайшие сроки предоставить все проекты планировки и прочую необходимую документацию.

Источник: Пресс-служба Президента РТ

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